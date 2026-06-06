El País

Conexiones familiares y vecinales son parte del ‘secreto de longevidad’ en zona azul nicoyana

Investigación doctoral comparó la península de Nicoya con España y encontró diferencias en los determinantes de convivencia

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Por Irene Rodríguez
El próximo 6 de marzo doña Dora Bustos Duarte va a celebrar sus 105 años de edad en San Blas de Carrillo en Guanacaste.
Dora Bustos Duarte, vecina de Belén de Carrillo, tiene 107 años y sigue disfrutando de la compañía de otras personas en su cocina. (Cortesía)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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