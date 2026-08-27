Concejo Municipal de San José aprueba ¢31 millones para comprar grandes globos para el Festival de la Luz 2026

Globos tipo zeppelin serán la alternativa para las carrozas en el Festival de la Luz 2026.

El Concejo Municipal de San José aprobó ¢31 millones para la compra de globos de gran tamaño para el Festival de la Luz 2026, luego de que este año la actividad sea sin carrozas.

Los globos tipo zepelín son utilizados en el tradicional desfile de Macy’s con motivo del Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos.

La decisión se adoptó inicialmente el 25 de agosto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos a favor: Mariana Zúñiga y Rafael González, de Juntos; Alexander Cano, del Liberación Nacional; y Luis Murillo, independiente. En contra votaron José Manuel Jiménez, independiente, y Brandon Guadamuz, del Frente Amplio.

En tanto, en el pleno de ese mismo día votaron seis a favor y cinco en contra. El acuerdo aún no esta firme. La partida se incorporó dentro de una solicitud más amplia de modificación presupuestaria.

El monto incluye la compra de helio para los globos.

La jefa del Departamento de Cultura, Marcela Villalobos, explicó que aún no determinan dónde se realizará el recorrido del Festival. En 2025 se hizo alrededor del parque metropolitano La Sabana, pero tradicionalmente se realiza en Paseo Colón y Avenida Segunda.

Buzz Lightyear en el desfile de 'Macy's Thanksgiving Day Parade' en Nueva York. Foto de noviembre de 2025. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Villalobos tampoco precisó cuántos globos se comprarán, pero sí se podrán reutilizar. Tampoco detalló el horario del recorrido ni si el cableado eléctrico será un problema.

Sin carrozas

La decisión ocurre luego de que el alcalde de San José, Diego Miranda, confirmara que el Festival de la Luz se realizará sin carrozas, luego de que seis instituciones públicas retiraron su participación pese a haberla confirmado anteriormente.

El jerarca explicó que el formato con carrozas era viable con el financiamiento de esas entidades públicas y que ahora deberán buscar un nuevo mecanismo para el festival.

Festival de la Luz 2026 será sin carrozas. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jerarca atribuye los cambios a razones políticas: “Como dice la rana René: ‘No tengo pruebas, pero tampoco dudas’ de que las decisiones de esas instituciones tengan más que ver con razones políticas que con razones técnicas”.

El alcalde agregó: “He tenido conversaciones con altas autoridades del gobierno de que efectivamente la decisión se da por razones políticas y no técnicas, sobre todo por discrepancias que yo públicamente he presentado al Gobierno Central y este las ha visto de mala forma”.

La disputa surge en momentos en que el jerarca municipal reclama por no ser tomado en cuenta en la estrategia para atender el problema de los habitantes de calle.