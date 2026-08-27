El País

Concejo Municipal de San José aprueba ¢31 millones para comprar grandes globos para el Festival de la Luz 2026

La Municipalidad recurrirá a globos tipo zepelín luego de confirmar que el Festival de la Luz 2026 no tendrá carrozas por la salida de instituciones públicas

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Por Sebastián Sánchez

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Globos zeppelin
Globos tipo zeppelin serán la alternativa para las carrozas en el Festival de la Luz 2026. (NEIL CONSTANTINE/NurPhoto via AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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