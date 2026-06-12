Estas son las profesiones con los salarios más altos en Costa Rica (grado de bachiller universitario)

En Costa Rica, la carrera con mayor salario es Ciencias Actuariales, por el contrario, Danza es la que recibe menor remuneración.

Existen grandes diferencias salariales en el pago que reciben los profesionales de diferentes carreras en Costa Rica. Al revisar los datos más actuales del Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses del Consejo Nacional de Rectores (Conare) se encuentra que hay disciplinas que pagan hasta tres veces más que otras.

Ese es el caso de carreras como Ciencias Actuariales (¢1.677.258) y Ciencias de la Computación (¢1.526.191) que prácticamente triplican las remuneraciones de profesiones como Danza (¢532.829) y Enseñanza de la Filosofía (¢534.459).

Luego de realizar una encuenta en el 2025 a más de 14.000 graduados del 2022, la información de Conare presenta el salario de más de 130 carrera, ya sea por grado de bachillerato o licenciatura. A continuación puede revisar los datos que incluyen, en orden ascendente, las remuneraciones de las diferentes carreras.

En el caso de las carreras cuya casilla de salario está vacía, se debe a que el número de encuestados es menor a 10 personas, explicó el Consejo.