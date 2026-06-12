El País

Estas son las profesiones con los salarios más altos en Costa Rica (grado de bachiller universitario)

Las carreras mejor pagadas pueden triplicar el sueldo de las disciplinas con los salarios más bajos. Conozca el detalle de todas

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Portada EF - 23.12.23
En Costa Rica, la carrera con mayor salario es Ciencias Actuariales, por el contrario, Danza es la que recibe menor remuneración. (Shutterstock)







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Carreras en Costa RicaSalarios por carreraConare
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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