El País

Cómo solicitar en línea el permiso para romper calles en Costa Rica: MOPT habilita trámite digital

MOPT habilita trámite digital para permisos de rotura de vías en rutas nacionales

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Por Sebastián Sánchez
22/09/2023 Curridabat. Así avanzan los trabajos en el paso a desnivel de La Galera.
Permisos para roturas en vías se podrá gestionar de forma digital en el MOPT. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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