Cómo solicitar en línea el permiso para romper calles en Costa Rica: MOPT habilita trámite digital

Permisos para roturas en vías se podrá gestionar de forma digital en el MOPT.

El Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que los permisos para rotura de vías en la Red Vial Nacional ya se gestionan digitalmente.

Esta opción está disponible a través del Sistema Integrado de Previsión Vial (Siprevi), alojado en el sitio web oficial de la institución.

Este permiso oficial es un requisito obligatorio para trabajos que dañen o modifiquen la superficie de rodamiento, espaldones o el derecho de vía.

La normativa aplica para la instalación de tuberías, cableado subterráneo o labores que requieran romper el asfalto, concreto o intervenir zonas verdes en rutas nacionales. El trámite está regulado específicamente por el decreto 45201-MOPT.

La competencia de este permiso depende de la naturaleza de la ruta. En el caso de la red vial nacional, la autorización corresponde al MOPT, mientras que para vías cantonales el interesado debe acudir a la municipalidad respectiva.

Además de la rotura de vías, el Siprevi permite gestionar trámites de alineamiento vial y visado de planos. El sistema ofrece funciones para realizar solicitudes, consultar el estado de los expedientes, revisar el historial de gestiones y descargar documentos finalizados.

Un detalle técnico relevante es que el ingreso al sistema solo es posible desde una computadora. La plataforma requiere el uso de firma digital para garantizar la autenticidad de los usuarios, lo que impide el acceso desde teléfonos celulares o tabletas.