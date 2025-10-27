¿Cómo sigue el obispo de Limón? Conferencia Episcopal actualiza su estado de salud

El obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), monseñor Javier Román Arias, evoluciona satisfactoriamente, según informó el mediodía de este lunes la Conferencia.

“Actualmente se encuentra respirando por sí mismo. Está consciente, orientado, sigue las indicaciones de los médicos y agradece a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María, la oración del pueblo de Dios y el cuidado de los especialistas, que su estado de salud muestra una mejoría importante”, indicó la Cecor en sus redes sociales.

LEA MÁS: Monseñor Román Arias fue operado de urgencia tras sufrir un infarto; este es su estado de salud

El comunicado añadió que esta mañana, Román incluso pudo comulgar una partícula de una hostia consagrada, ofrecida por el padre Pablo Escrivá, de la Diócesis de Limón.

El obispo se sintió mal este sábado luego de participar en varias actividades durante la mañana, por lo que fue llevado a un centro médico. Estando allí sufrió un infarto y recibió atención urgente; fue estabilizado y posteriormente llevado al quirófano.

Este lunes, los médicos que lo atienden afirmaron que esperan que siga evolucionando de la mejor forma.

“Nuevamente, la familia de Monseñor agradece las numerosas muestras de cercanía recibidas en las últimas horas. Recuerdan que, por su condición, aún delicada, monseñor todavía no puede recibir visitas”, concluyó el comunicado.

Román tiene 63 años, es obispo desde 2015 y presidente de la Cecor desde 2023.