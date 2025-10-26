Obispo de Limón sufre infarto y es operado de urgencia

El obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, monseñor Javier Román Arias, sufrió un infarto la tarde de este sábado y está siendo operado con urgencia.

Javier Román Arias, obispo de Limón, durante la vestición de La Negrita el 1.° de agosto del 2025. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según un comunicado de la Conferencia Episcopal, el obispo se sintió mal luego de participar en varias actividades durante la mañana, por lo que fue llevado a un centro médico. Estando allí, sufrió el infarto y recibió atención urgente; fue estabilizado y posteriormente llevado al quirófano.

LEA MÁS: Obispo de Limón es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

“Pedimos al Pueblo de Dios unirse en oración por monseñor y los médicos que lo tratan en este momento. Cuando se tengan más noticias se comunicarán oportunamente”, añade el comunicado.

Javier Román Arias tiene 63 años y es oriundo de Tacares de Grecia. Es obispo de Limón desde el 2015 y presidente de la Conferencia Episcopal desde el 2023.