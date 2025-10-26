El País

Obispo de Limón sufre infarto y es operado de urgencia

Monseñor Javier Román Arias está siendo operado debido a complicación cardiaca

Por Patricia Recio

El obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, monseñor Javier Román Arias, sufrió un infarto la tarde de este sábado y está siendo operado con urgencia.








Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

