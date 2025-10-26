Este es el estado de salud de monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

El obispo de Limón, Javier Román, sufrió un infarto la tarde de este sábado.

Monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), pasó la noche estable y sigue su proceso de recuperación de manera positiva en cuidados intensivos, según informó la CECOR.

Román sufrió un infarto la tarde de este sábado y tuvo que ser operado de urgencia. Cerca de las 9 p.m. la Conferencia informó de que la cirugía resultó exitosa y monseñor se encontraba recuperándose en cuidados intensivos.

Según un comunicado de la Conferencia Episcopal, el obispo se sintió mal luego de participar en varias actividades durante la mañana del sábado, por lo que fue llevado a un centro médico. Estando allí, sufrió el infarto y recibió atención urgente; fue estabilizado y posteriormente llevado al quirófano.

El obispo continuará bajo estricta vigilancia médica, siguiendo los protocolos previstos para su condición.

Según la CECOR, la familia de Monseñor Román agradeció profundamente las numerosas muestras de aprecio y cercanía recibidas en las últimas horas.

Javier Román Arias tiene 63 años y es oriundo de Tacares de Grecia. Es obispo de Limón desde el 2015 y presidente de la Conferencia Episcopal desde el 2023.