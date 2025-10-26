Sucesos

Este es el estado de salud de monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Román sufrió un infarto el sábado

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Misa de Vestición, Virgen de los Angeles
El obispo de Limón, Javier Román, sufrió un infarto la tarde de este sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier RománConferencia Episcopalinfartoobispo de Limón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.