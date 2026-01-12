El País

¿Cómo llega Costa Rica este verano en términos de generación eléctrica? Esto revelan los datos

Luego del impacto de El Niño, varios factores apuntan a un escenario de contraste entre las fuentes de generación hídrica y térmica

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen del 2018 del embalse Arenal con el volcán del mismo nombre al fondo. Las aguas de esta laguna de 87 kilómetros cuadrados son esenciales para proveer electricidad hidroeléctrica en Costa Rica en la estación seca. Fotografía: Shutterstock.
La recuperación de los niveles del embalse Arenal permitió el aumento de la generación hidroeléctrica en el 2025, lo cual reduce la presión sobre las plantas térmicas de cara al verano de 2026. (Shutterstock)







