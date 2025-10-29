El País

Cometa Lemmon ya pasa sobre Costa Rica y se ve a simple vista; observe sus fotos

Lemmon (C/2025 A6) es visible poco después del atardecer, un astrofotógrafo tico lo retrató desde Grecia y dio consejos para detectarlo

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Imágenes del cometa Lemmon (C/2025 A6) captadas por el astrofotógrafo costarricense John Lizano entre las madrugadas del 6 y 15 de octubre anteriores desde Grecia (Alajuela). Fotografía:
Imágenes del cometa Lemmon (C/2025 A6) captadas por el astrofotógrafo costarricense John Lizano entre las madrugadas del 6 y 15 de octubre anteriores desde Grecia (Alajuela). Fotografía: (John Lizano/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cometa LemmonCometa C/2025 A6Observar cometa Costa RicaCielo nocturno octubre 2025John LizanoCometa Lemmon en Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.