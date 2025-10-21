El cometa más brillante del año se acerca a la Tierra y será visible en Centroamérica y México

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) captado desde Desamparaditos de Puriscal el 28 de setiembre de 2025 por Tom Shultz. La imagen se compuso con 36 tomas de 30 segundos utilizando un telescopio Seestar S50.

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) cruzará el cielo nocturno durante octubre y podrá ser observado desde gran parte del hemisferio norte, incluida Centroamérica y México, según informaron la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec) y el sitio especializado StarWalk.

Este cometa de largo período se aproxima a la Tierra y alcanzará su mayor cercanía el 21 de octubre, cuando estará a 79 millones de kilómetros (0,59 unidades astronómicas). De acuerdo con estimaciones astronómicas, podría alcanzar un brillo de +3 de magnitud, lo que lo haría visible a simple vista desde sitios con cielos oscuros, sin contaminación lumínica.

“Es similar a las estrellas más débiles que forman la conocida Osa Mayor”, indicó el investigador español Josep M. Trigo Rodríguez, citado por Cientec.

El cometa Lemmon fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el Mount Lemmon Survey, cuando presentaba una magnitud de 21,5 y fue confundido con un asteroide. Días después, se identificaron imágenes previas del 12 de noviembre de 2024, captadas por el telescopio Pan-STARRS, y nuevas observaciones confirmaron su naturaleza cometaria.

El 21 de febrero, se observó una coma condensada y una cola corta, y finalmente fue catalogado oficialmente como C/2025 A6 (Lemmon). Se considera un cometa dinámicamente antiguo, es decir, ya ha pasado antes cerca del Sol.

Su perihelio —el punto más cercano al Sol— ocurrirá el 8 de noviembre de 2025, aunque el brillo más intenso se prevé para finales de octubre.

StarWalk recomienda fechas clave para la observación. El 21 de octubre, el cielo estará libre de luz lunar, lo que favorecerá la visibilidad, y además coincidirá con la lluvia de meteoros Oriónidas.

En esa misma fecha también será visible el cometa SWAN, generando un espectáculo astronómico doble. Ese día, se sugiere observar hacia el oeste, cerca de la estrella Arcturus, alrededor de las 7 p. m. hora local.

El 31 de octubre, Lemmon alcanzará su máximo brillo, siendo este el mejor momento para observarlo en todo el año. Para entonces, se ubicará hacia el suroeste, también cerca de las 7 p. m.

El cometa permanecerá visible hasta mediados de noviembre con binoculares. Después del 10 de noviembre, comenzará a desvanecerse rápidamente.

Expertos recomiendan observar desde lugares alejados de luces urbanas y aprovechar las noches sin Luna para mejorar la visibilidad. El uso de binoculares puede facilitar la localización del cometa, que aparecerá como un objeto difuso con núcleo brillante y una corta cola.