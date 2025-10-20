Este cometa será visible a simple vista en octubre y no volverá en mil años

El cometa Lemmon podrá observarse sin telescopio desde Costa Rica en octubre. No regresará por más de mil años y brillará como una estrella débil.

El cielo de octubre ofrecerá un espectáculo astronómico sin precedentes. El Cometa Lemmon, oficialmente conocido como C/2025 A6, se observará a simple vista desde Centroamérica, México y otros países del hemisferio norte.

Su punto de mayor cercanía a la Tierra ocurrirá el 21 de octubre, cuando pasará a una distancia de 79 millones de kilómetros, es decir, 0,59 unidades astronómicas. Esa fecha coincidirá con la Luna nueva y con la lluvia de meteoros Oriónidas, lo que facilitará su visibilidad bajo cielos oscuros.

Este cometa se verá como una estrella difusa con una leve cola hacia el suroeste, cerca de las constelaciones Bootes y Ofiuco. Para apreciarlo mejor, se recomienda buscar sitios sin contaminación lumínica, preferiblemente en zonas rurales o montañosas.

Según la Fundación Cientec, tanto Lemmon como el cometa C/2025 R2 (SWAN) alcanzarán su punto más cercano entre el 19 y el 21 de octubre. Sin embargo, Lemmon destaca por su visibilidad sin instrumentos ópticos.

El mejor periodo para observarlo será entre el 25 y el 31 de octubre, según el sitio especializado Star Walk, cuando su brillo llegará a +3 de magnitud, comparable con las estrellas más débiles de la Osa Mayor.

En Costa Rica, desde setiembre, aficionados ya lo han observado con telescopios en distintos puntos del país. Se espera que en las noches más oscuras de octubre se logre percibir sin necesidad de equipo especializado.

Este cometa posee un período orbital de 1.400 años, por lo que ninguna persona viva podrá volver a observarlo. Fue detectado el 3 de enero de 2025 por el programa Mount Lemmon Survey, en un inicio como un posible asteroide debido a su baja magnitud de 21,5.

Más adelante, se hallaron imágenes previas del telescopio Pan-STARRS, captadas el 12 de noviembre de 2024, y observaciones del 21 de febrero de 2025 confirmaron su naturaleza cometaria. Desde entonces, se le clasificó como C/2025 A6 (Lemmon).

De acuerdo con Star Walk, este es un cometa dinámicamente antiguo, lo que indica que ya ha pasado anteriormente cerca del Sol. Su próximo perihelio, o punto más próximo a esta estrella, ocurrirá el 8 de noviembre de 2025.

Después del 3 de noviembre, su brillo comenzará a disminuir, aunque seguirá siendo visible hasta aproximadamente el 10 de noviembre. Para quienes deseen capturarlo en imágenes, bastará con una cámara básica o un teléfono móvil con buena sensibilidad nocturna.

El Cometa Lemmon no solo será el más brillante del año, sino también uno de los más fáciles de observar. Representa una oportunidad única para quienes disfrutan de la astronomía y de mirar hacia el firmamento.

LEA MÁS: El cometa interestelar 3I/ATLAS superó las expectativas, es mucho más grande de lo estimado, según astrofísico de Harvard

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.