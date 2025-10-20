Ciencia

Este cometa será visible a simple vista en octubre y no volverá en mil años

Visible desde Costa Rica, el cometa Lemmon alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 21 de octubre y será visible a simple vista durante varios días

Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
El cometa Lemmon podrá observarse sin telescopio desde Costa Rica en octubre. No regresará por más de mil años y brillará como una estrella débil.
El cometa Lemmon podrá observarse sin telescopio desde Costa Rica en octubre. No regresará por más de mil años y brillará como una estrella débil. (Canva/Canva)







