Ciencia

Tras 20.000 años oculto, el cometa SWAN se acerca a la Tierra: ¿Por qué representa una oportunidad única para la humanidad?

El cometa SWAN volverá a cruzar el cielo tras 20.000 años. Será visible desde Latinoamérica en octubre

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El cometa SWAN25F ya mostró una cola iónica de más de 2 grados y se verá mejor desde el hemisferio sur a partir del 5 de mayo.
El cometa SWAN se aproxima a la Tierra y será visible en octubre. Su paso no se repetirá jamás en la historia de la civilización humana. (Michael Jaeger y Gerald Rhemann/Michael Jaeger y Gerald Rhemann)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCometaCometa SWANTierra
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.