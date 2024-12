Circunvalación norte y ruta 32 sufrirán más atrasos por lluvias

Las obras pendientes en la V etapa de la Circunvalación norte estarían listas hasta enero y no en diciembre como había anunciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Este jueves, el jerarca de la cartera, Mauricio Batalla Otárola, informó de que ese proyecto, al igual que la ampliación de la ruta 32 sufrirán más atrasos debido a las lluvias que han afectado distintas zonas del país en las últimas semanas.

“Definitivamente y lo permite contractualmente, (la empresa) seguro va a pedir días compensables por el mes que acabamos de pasar donde no ha dejado de llover, porque esto no le permite trabajar, no se puede poner asfalto o lastre bajo la lluvia, no se puede chorrear concreto bajo la lluvia, es totalmente entendible”, declaró Batalla al ser consultado sobre la conclusión de trabajos en Circunvalación.

En Circunvalación norte quedan pendientes detalles y obras menores en la rotonda y rampas de acceso. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de la Circunvalación norte, el plazo anunciado vence el 11 de diciembre, aunque desde la semana pasada, la unidad ejecutora había advertido la posibilidad de nuevos atrasos. En esa sección de 1,2 km se puso en servicio el paso inferior y las calles marginales entre Calle Blancos y la intersección de la ruta 32, en Tibás, pero quedaban pendientes obras en las rampas de acceso y la rotonda en el nivel superior de la intersección en Calle Blancos.

Ruta 32 debía concluir en mayo

En relación con la ampliación entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, el ministro sostuvo que en los últimos días también han tenido un rendimiento menor en los trabajos a causa de las condiciones del tiempo. Según dijo, lo que se ha estado haciendo es avanzar en movimientos de tierra, pues tampoco se puede colocar asfalto bajo la lluvia, por cuestión de parámetros de calidad.

La obra tiene como fecha de finalización el 28 de mayo del 2025. De acuerdo con el último informe de avance disponible, el proyecto aún tiene por delante cerca del 9% de las obras, que incluyen la construcción de rotondas, varios de los puentes mayores, así como tramos donde ni siquiera se ha empezado a ejecutar labores de terracería.

Además, el plazo de ejecución del crédito del proyecto otorgado por el Eximbank vence el próximo 10 de abril, por lo que los recursos que no se hayan ejecutado para ese momento no serán girados.

La ruta 32 aún tiene pendiente la construcción de al menos 8 rotondas, varios puentes y tramos de carretera pendientes de asfaltar. (JOHN DURAN)

Batalla indicó que deberá reunirse con las unidades ejecutoras de ambas obras para definir los días compensables que se deban aprobar.