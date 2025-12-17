El País

Cierres nocturnos en la Circunvalación por obras entre Hatillos 7 y 8: estas son las fechas

Conavi cerrará parcialmente la ruta 39 entre Hatillo 6 y la ruta 27 entre el 21 y 23 de diciembre por instalación de nuevos módulos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Las obras en Hatillos 7 y 8 avanzan con pasos regulados y cierres nocturnos entre el 21 y 23 de diciembre para colocar estructuras clave.
Las obras en Hatillos 7 y 8 avanzan con pasos regulados y cierres nocturnos entre el 21 y 23 de diciembre para colocar estructuras clave. (MOPT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMOPTHatilloCircunvalación
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.