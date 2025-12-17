Cierres nocturnos en la Circunvalación por obras entre Hatillos 7 y 8: estas son las fechas

Las obras en Hatillos 7 y 8 avanzan con pasos regulados y cierres nocturnos entre el 21 y 23 de diciembre para colocar estructuras clave.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cierres nocturnos y pasos regulados en la ruta de Circunvalación, en el tramo entre Hatillo 6 y la intersección con la ruta 27, como parte de la fase final de construcción del paso elevado que conectará Hatillos 7 y 8.

Las restricciones al tránsito comenzarán el domingo 21 de diciembre y se extenderán hasta el martes 23, para permitir la instalación de nuevos módulos del viaducto.

Durante el domingo 21 y la madrugada del lunes 22, el paso se habilitará a un solo carril entre las 10 p. m. y las 5 a. m. Luego, entre las 5 a. m. y las 9 a. m. del lunes, el cierre será total en ese tramo de la ruta 39.

La noche del lunes 22 volverá a regir un paso regulado por sentido desde las 10 p. m. hasta el mediodía del martes 23. Durante la mañana del martes, entre las 5 a. m. y las 9 a. m., se repetirá un cierre total del tramo comprendido entre Hatillo 6 y la ruta 27.

Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los vehículos livianos deberán desviarse por la ruta 177 durante los cierres. Los vehículos pesados no tendrán ruta alterna y deberán esperar a la reapertura.

Estas acciones forman parte de la fase final del proyecto, que ya alcanza un avance del 82%. A diferencia de otros pasos elevados en la zona, como el de Hatillos 3 y 4, este nuevo viaducto no pasará sobre la ruta 39, sino que la cruzará transversalmente para evitar interrupciones con semáforos.

La estructura tendrá una longitud de 385 metros, con dos carriles (uno por sentido) y aceras. Las obras también contemplan la construcción de un nuevo puente peatonal accesible frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

Entre los trabajos más recientes destacan el ensamble de vigas tipo cajón, la colocación de rellenos de aproximación, la instalación de anclajes, estructuras de pavimento y un carril de aceleración en Hatillo 7.