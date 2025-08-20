Chances de la JPS: Estos son los números ganadores del sorteo de este martes 19 de agosto

El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. Imagen de archivo:

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 19 de agosto el sorteo ordinario número 6.966 de los Chances.

El favorecido con el primer premio fue el número 78 con la serie 165, que paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio en importancia del sorteo, que paga ¢25 millones por emisión, fue para el número 01 con la serie 186.

Finalmente, el tercer premio, de ¢7 millones por emisión, fue para el número 43 con la serie 252. El número duplicador, que paga ¢10.000 por emisión fue, el 07.

Este martes no salió el premio acumulado, que para el próximo sorteo ascenderá a los ¢325 millones. En cambio, salió un premio extra, por ¢2,5 millones, que fue para el número 25 con la serie 210.

LEA MÁS: Matemático explica cuáles son las probabilidades de ganar la lotería en Costa Rica