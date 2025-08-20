El País

Chances de la JPS: Estos son los números ganadores del sorteo de este martes 19 de agosto

Premios oscilan entre los ¢80 millones y los ¢7 millones por emisión

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones.
El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. Imagen de archivo: (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSChancesLotería
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.