CCSS se entrena para repeler atacantes en sus hospitales

Con el fin de entrenar al personal hospitalario sobre cómo responder ante la presencia de un atacante activo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzó a realizar simulacros en los centros de salud. El primero fue en el área de Salud de Siquirres, Limón, este 3 y 4 de diciembre.

El entrenamiento cubrió varios escenarios con una persona agresiva activa; entre ellos, un individuo con arma o un atacante con víctimas.

“Este simulacro forma parte del fortalecimiento de los preparativos para emergencias y desastres del Área de Salud de Siquirres como respuesta a la política para la organización de la respuesta a emergencias y desastres en la Caja”, dijo Diego Cruz Tenorio, médico especialista en emergencias y brigadista.

Según explicó la entidad, los simulacros son ensayos sobre la forma correcta de actuar ante una emergencia natural o provocada por el ser humano. Permiten sensibilizar a funcionarios y visitantes sobre la importancia de estar preparados ante un evento y comprobar de manera anticipada la eficiencia de las acciones.

“El simulacro de ‘atacante activo’ es un ejercicio innovador en la institución y en el cantón de Siquirres. Pretende ser un modelo de apoyo a las unidades para un mejor desempeño en la atención de emergencias y desastres”, dijo Cruz.

En la actividad participó personal del área de Investigación y Seguridad Institucional, funcionarios de seguridad, brigadistas y del Centro Coordinador de Operaciones (CCO) del Área de Salud Siquirres. También recibió el apoyo del especialista en emergencias del Hospital Metropolitano Max Morales, y de instituciones de primera respuesta del cantón de Siquirres; entre ellas, Fuerza Pública, Cruz Roja, y Policía Municipal.

La entidad tiene razones sobradas razones para preparar a sus trabajadores, pues los centros médicos ya han sido blanco de estos ataques.

El 19 de diciembre de 2023, por ejemplo, al menos dos hombres evadieron la malla perimetral del Hospital Tony Facio que da al mar, y llegaron hasta la ventana del salón donde estaba un paciente de apellidos Duarte Avilés. Lo asesinaron de un disparo en la cabeza.

En la acción de los criminales vinculados con bandas narco resultó herido de bala un funcionario del hospital limonense.

El riesgo de estos hechos, incluso más violentos, ha aumentado en los últimos años en relación directa con el incremento del crimen organizado, pues a los hospitales de la Caja es donde primero llegan las víctimas, directas o colaterales, de los enfrentamientos entre bandas criminales, mayoritariamente ligadas al narcotráfico.

La CCSS tiene claro esas y otras situaciones de peligro, como pueden situaciones más comunes: pacientes que se vuelven violentos dentro de las instalaciones de salud.

CCSS se entrena para repeler a atacantes activos en sus instalaciones. Primer simulacro se hizo en CAIS de Siquirres, Limón, el 3 y 4 de diciembre. (Cortesía CCSS )

Crimen organizado golpea hospitales

El aumento de la criminalidad se ha reflejado en los hospitales públicos con un incremento en el número de víctimas con heridas por armas de fuego atendidas en los servicios de emergencias. La complejidad en la condición en que son recibidas estas personas también se ha incrementado.

En setiembre, el jefe de Emergencias del Tony Facio, Albert Brown, comentó a La Nación que cada vez son más las personas que llegan con heridas provocadas por AR-15, M-16 y AK-47, armas de guerra prohibidas en Costa Rica.

Ante estos nuevos escenarios, hospitales como el San Juan de Dios, en la capital, tiene entre sus planes inmediatos colocar protección balística en portones, puertas, ventanas y paredes de su servicio de Emergencias.

En el viejo edificio del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, también se hizo una fuerte inversión para colocar malla perimetral electrificada luego de que un individuo intentó ingresar a rematar a un paciente, el 9 de enero del 2023.

Avance del crimen organizado

La sofisticación de los métodos violentos por parte de bandas criminales ha subido en intensidad. Esto eleva el riesgo de que las rencillas callejeras por territorios se trasladen con más frecuencia a espacios como escuelas, comercios y, por supuesto, hospitales.

“Esas manifestaciones de violencia van a repercutir sobre todo el tejido social y los centros de salud serán un foco importante porque ahí llegan todas las víctimas”, advirtió la consultora en Criminología, Tania Molina Rojas en un reportaje de La Nación, en setiembre.

“Si ellos tienen que ingresar y acribillar a su objetivo mientras está con otros haciendo fila o esperando medicinas en el hospital, lo van a hacer. Ellos no esperan. Es el efecto túnel: no están pensando si hay una víctima inocente a la par de su objetivo. No van a preocuparse por eso”, agregó la especialista.