CCSS frena licitación de la Torre de la Esperanza ante crisis de infraestructura en el Hospital de Niños

Así luciría la Torre de la Esperanza, una obra que el Hospital Nacional de Niños lleva más de dos décadas esperando.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detuvo la licitación pública para construir la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños (HNN), conocida como la Torre de la Esperanza. La medida se adoptó en enero pasado, tras declarar la contratación de interés público.

Ahora, el proyecto se frenó para reestructurarlo e incluir otras obras que ayuden a enfrentar los graves problemas en tuberías e infraestructura existentes en las instalaciones actuales del centro médico.

La decisión se acogió el 22 de enero anterior, luego de que Carlos Jiménez Herrera, director del HNN, detalló ante la Junta Directiva los problemas estructurales, de capacidad instalada y de profesionales que afectan al hospital. Así consta en el acta de la sesión de ese día (N.° 9575).

Una de las alternativas planteadas por Jiménez fue trasladar los servicios de hospitalización a la nueva Torre de la Esperanza, lo cual implicaba modificar la conceptualización original del proyecto, que salió a concurso hace 21 meses.

“Es jurídicamente indispensable invocar el interés público para detener el trámite y declarar la licitación desierta, que es lo que recomienda valorar este centro médico”, consignó Jiménez en un informe que entregó a la cúpula de la CCSS.

Inmediatamente después, ese mismo día, la Junta Directiva emitió la declaratoria de interés público e institucional, fijó un plazo de seis meses para sacar el nuevo concurso e instruyó a la Gerencia de Infraestructura que informara, de forma inmediata, a la Junta de Adquisiciones sobre los motivos de esa decisión.

Asimismo, en el oficio N.° JD-0046-2026 los directivos le otorgaron a la Gerencia Financiera un mes para presentar un análisis y una propuesta de financiamiento en la que se detalle cuánto dinero adicional se requiere para las obras extra y de dónde se tomarán los recursos. De momento, el presupuesto asciende a $80 millones.

Trámite para eventual declaratoria de desierto

Tras esa decisión, un día después, el 23 de enero, la Gerencia de Infraestructura solicitó a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería preparar un criterio recomendando que como acto final el concurso sea declarado desierto en el Sicop, por las razones de interés público conocidas en la Junta Directiva.

Además, delegó en esa Dirección la gestión de las acciones necesarias, dentro de su ámbito de competencia, para cumplir con el plazo de seis meses establecido por la Junta para publicar una nueva licitación.

Informe técnico recomendó declarar desierta la licitación

El 9 de febrero anterior, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería cumplió con lo solicitado y emitió la recomendación GIT-DAI-0254-2026, sugiriendo declarar desierta la licitación, conforme al artículo 51 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 139 de su reglamento.

Tambén planteó elaborar un nuevo pliego de condiciones y términos de referencia, ajustado al alcance del proyecto con el fin de garantizar que la solución contratada responda adecuadamente a la problemática identificada y al interés público definido por la institución.

La Nación consultó a la CCSS si el concurso ya había sido declarado desierto, ya que en el Sicop aparece como “infructuoso”. No obstante, la institución respondió que la decisión aún no está en firme, pues no ha sido conocida por la Junta de Adquisiciones de la institución.

“La decisión final es de competencia de la Junta de Adquisiciones, por lo que no podemos decir que se haya tomado una decisión hasta que la Junta de Adquisiciones no lo determine”, respondió la entidad en un correo electrónico.

Contratación data del 2024

El concurso de la Torre de la Esperanza se tramita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), desde mayo del 2024, bajo el expediente N.° 2024LY-000005-0001101107, en la modalidad “llave en mano”, que contempla el diseño, la construcción, el equipamiento y el mantenimiento del proyecto.

El proceso de contratación enfrentó dos apelaciones ante la Contraloría General de la República (CGR). Ambas fueron interpuestas por la constructora Van der Laat y Jiménez S. A.

La primera dejó sin efecto la adjudicación inicial otorgada a la firma Estructuras S. A., y la segunda la readjudicación del proyecto al Consorcio Edica HNN, conformado por Edica Ltda. y Construplaza S. A.

En esta ocasión, la suspensión del concurso no responde a una resolución del órgano contralor, sino a una decisión adoptada por la Junta Directiva de la Caja.

Fugas y filtraciones de agua en el Hospital de Niños

Entre los problemas revelados por Carlos Jiménez, director del centro médico, sobresalen los daños en las tuberías, que han provocado fugas y filtraciones que desembocaron en inundaciones en servicios como Nutrición y Archivo, y amenazan algunos quirófanos de dicho edificio, cuya construcción data de 1962.

A esto se le une que el centro médico pediátrico fue construido en un terreno fangoso y hay una quebrada que pasa debajo del jardín. Los primeros reportes de problemas datan de 1997.

Aunque los problemas de infraestructura no son los únicos que enfrenta el hospital. También hay de capacidad instalada y de profesionales.

Jiménez manifestó que los quirófanos se construyeron teniendo en mente las subespecialidades de hace décadas, que eran siete, Ahora hay 14, con procedimientos cada vez más complejos. Y esa falta de capacidad instalada ocasiona un aumento en las listas de espera, principalmente en Ortopedia, donde hay 1.400 pacientes haciendo fila.