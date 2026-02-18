El País

CCSS frena licitación de la Torre de la Esperanza ante crisis de infraestructura en el Hospital de Niños

Director del centro médico pidió la detención y posteriormente un informe técnico recomendó declarar desierta la licitación y elaborar un nuevo cartel ampliando el alcance del proyecto

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Diseño en computadora de un edificio de hospital, con varios pisos.
Así luciría la Torre de la Esperanza, una obra que el Hospital Nacional de Niños lleva más de dos décadas esperando. (CCSS )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torre de la EsperanzaHospital Nacional de NiñosCCSSJunta Directiva de la CCSSSicop
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.