Torre de la Esperanza: constructora presenta nueva apelación contra adjudicación

Esta es una imagen de cómo lucirá la fachada de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños.

La constructora Van Der Laat y Jiménez interpuso un nuevo recurso de apelación en contra de la adjudicación del contrato para diseñar, construir y equipar la Torre de la Esperanza, que albergará los cuidados críticos, emergencias y hospitalizaciones más complejas del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Dicha compañía acudió a la Controlaría General de la República (CGR) para impugnar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le otorgara ese proyecto al Consorcio Edica HNN, conformado por las empresas Edica Ltda y Construplaza S. A.

En específico, cuestionó que su oferta fuera excluida del proceso de contratación por temas relacionados con la subcontratación. Al tiempo que alegó incumplimientos por parte de la empresa adjudicada, “referidos a estados financieros, subcontrataciones y profesionales ofrecidos”, según informó el órgano contralor en un comunicado de prensa, la tarde de este viernes.

Ahora, la Contraloría dispondrá de 30 días hábiles para resolver por el fondo el recurso de apelación. Aunque de previo, la CCSS y el Consorcio Edica HNN tienen otros ocho días hábiles para responder a la impugnación.

Por esta razón, de acuerdo con la CGR, aún no es posible establecer una fecha exacta en la que se emitirá la resolución.

Segunda apelación

Esta es la segunda vez que Van Der Laat y Jiménez presenta una apelación ante la Contraloría. La primera fue declarada con lugar y dejó sin efecto la adjudicación, pero posteriormente no se le readjudicó a su favor.

El 4 de junio anterior, la CCSS adjudicó las obras a la empresa Estructuras S. A., con una inversión cercana a los $130 millones (unos ¢66.000 millones).

Sin embargo, en agosto pasado, la CGR declaró con lugar dos recursos de apelación interpuestos por Van der Laat y Jiménez S.A. y el Consorcio Edica HNN.

En ese momento, el órgano contralor consideró que demostraron que habían sido excluidas del concurso por aspectos no sustanciales, mientras que en el caso de la oferta adjudicada se acreditó un incumplimiento relevante, relacionado con la materia de subcontratación.

Tras la apelación, el 18 de setiembre pasado, la Caja readjudicó el proyecto al consorcio Edica HNN por $95 millones (unos ¢48.000 millones). Es decir, que con la readjudicación, el monto del proyecto se redujo en $35 millones.

LEA MÁS: Torre de la Esperanza: CCSS excluyó a dos empresas sin motivos válidos, concluye Contraloría

La “Torre de la Esperanza” tendrá un área constructiva de 26.500 metros cuadrados e incluirá servicios como Emergencias, Hemodinamia, Cuidados Intensivos, Cirugía y Unidad de Pacientes Quemados, entre otros.

El nuevo edificio estará ubicado en el costado norte del servicio de emergencias actual del hospital, entre las calles 20 y 22, a un costado de los servicios de Emergencia del hospital actual.

Por el momento, se desconoce cuánto más podría tardar el inicio de la construcción de la torre, un proyecto que lleva más de 20 años en planes, pero oficialmente se puso en marcha en el 2009, con la colocación de una placa.