Torre de la Esperanza: constructora presenta nueva apelación contra adjudicación

Contraloría tiene 30 días hábiles para resolver recurso de apelación, luego de que adjudicatario y la CCSS respondan a impugnación

Por Sebastián Sánchez
La empresa Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez interpuso ante la Controlaría General de la República (CGR) un nuevo recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Torre de la Esperanza, que albergará los cuidados críticos, emergencias y hospitalizaciones más complejas del Hospital Nacional de Niños (HNN).
Esta es una imagen de cómo lucirá la fachada de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. (CCSS/CCSS)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

