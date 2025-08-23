El País

Torre de la Esperanza: CCSS excluyó a dos empresas sin motivos válidos, concluye Contraloría

La Contraloría anuló la adjudicación

Por Natalia Vargas

La Contraloría General de la República (CGR) declaró con lugar dos recursos de apelación contra el acto final de adjudicación para diseñar, construir y equipar la "Torre de la Esperanza, que albergará los cuidados críticos, emergencias y hospitalizaciones más complejas del Hospital Nacional de Niños (HNN).








