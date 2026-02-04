CCSS extiende la emergencia por renuncia de especialistas: así se mantiene la atención en hospitales

La CCSS mantiene la declaratoria de emergencia institucional hasta agosto de 2026.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amplió la declaratoria de emergencia institucional ante la renuncia de médicos especialistas. Así, la medida ahora rige por un periodo de seis meses adicionales y finaliza el 4 de agosto de 2026.

Según indicó la institución, esta ampliación busca asegurar la continuidad de los servicios de salud en todo el país.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la institución, explicó que persisten los problemas que originaron la alerta inicial en diciembre de 2024.

“Durante este periodo, hemos implementado estrategias que, según lo constatado de primera mano por las directoras de los principales hospitales, han permitido contener el impacto, atender las listas de espera y asegurar una atención oportuna a la población”, aseguró la jerarca.

Agregó que esta prórroga brinda el margen necesario para consolidar un plan de transición técnica y financieramente viable, con énfasis en las personas usuarias y en la sostenibilidad del sistema.

Estrategias para los centros de salud

El gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez Cabo, señaló que el manejo de las listas de espera requiere un abordaje integral y aseguró que, pese al faltante de recurso humano especializado, la institución mantiene la atención oportuna.

Las autoridades implementan diversas acciones en los centros médicos nacionales para mitigar la crisis, entre ellas:

Reforzamiento de guardias y disponibilidades médicas.

Ampliación de horarios en áreas de salud.

Reforzamiento de los gestores de cama hospitalaria.

Atención de urgencias diferidas en ortopedia, hemodinamia e imágenes.

Teleconsulta y teleorientación.

Nodo gineco-obstétrico del hospital de las Mujeres.

Centro de Traslados Institucional (CTI).

Estas medidas forman parte de un plan de transición orientado a sostener la red de servicios mientras la institución define soluciones permanentes al déficit de especialistas y avanza hacia un eventual levantamiento de la declaratoria de emergencia.

Renuncias y contrataciones

Desde agosto de 2024 a enero de 2026, renunciaron un total de 241 médicos de las siguientes especialidades:

Ginecología y obstreticia.

Anestesiología.

Radiología.

Cirugía general.

Pediatría.

Oftalmología.

Medicina de emergencia.

Ortopedia.

Endocrinología.

Neonatología.

En ese mismo periodo, la CCSS contrató a 208 médicos especialistas bajo distintas modalidades: salario global (incluidos algunos profesionales que regresaron con jornadas reducidas), contratación externa en el sector privado y médicos pensionados.

Pese a estas acciones, la institución aún requiere al menos 53 especialistas con jornadas completas para lograr una reducción más efectiva de las listas de espera, según sus estimaciones y registros.

Evaluación presupuestaria y plan de transición

La Junta Directiva instruyó a la Gerencia Financiera y a la Dirección de Presupuesto, en coordinación con la Gerencia Médica, a realizar una evaluación técnica y presupuestaria sobre la viabilidad del Plan de Transición e Integración Operativa.

Estas dependencias cuentan con un plazo máximo de dos meses para presentar un informe detallado que incluya los costos de las estrategias aplicadas y la eventual creación de un fondo de atención oportuna, destinado a mantener la continuidad de los servicios mediante modalidades excepcionales de pago.

Asimismo, se autorizó, durante el periodo de emergencia, el uso de modelos de pago por resultados en áreas críticas como hemodinamia, electrofisiología, cirugía de trauma diferido y la lectura de estudios radiológicos urgentes dentro de la red de servicios de salud.

La declaratoria de emergencia lleva más de un año, desde diciembre de 2024, cuando la CCSS declaró la emergencia institucional para atender el aumento en las listas de espera, tras la renuncia de médicos especialistas cuyos salarios estaban por debajo del esquema de salario global definitivo.