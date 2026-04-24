CCSS emite alerta por ofertas de empleo falsas: sospechosos usan estos enlaces

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió una alerta ante ofertas laborales falsas que suplantan la identidad de la institución.

Según informó la entidad, estas comunicaciones circulan principalmente a través de correos electrónicos no oficiales y enlaces externos diseñados para capturar información personal o solicitar dinero.

Uno de los ejemplos detectados redirige a las víctimas a un sitio web fraudulento (registro-digital-agbm-2026.cr-web.workers.dev), el cual es ajeno a los canales institucionales.

CCSS advierte sobre ofertas de empleo falsas. (CCSS/CCSS)

Ante esto, las autoridades de la Caja recordaron que la institución nunca solicita pagos, depósitos ni datos sensibles mediante enlaces externos para sus procesos de reclutamiento.

De la misma forma, enfatizó que todas las vacantes y contrataciones se gestionan exclusivamente por los canales oficiales. La institución recomendó a los usuarios verificar cualquier trámite directamente en el sitio web www.ccss.sa.cr.

“Si recibe estas comunicaciones, ignórelas y elimínelas; no comparta datos sensibles“, indicó la CCSS en su comunicado.