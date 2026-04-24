El País

CCSS emite alerta por ofertas de empleo falsas: sospechosos usan estos enlaces

La CCSS advierte sobre correos y enlaces fraudulentos que suplantan su identidad para ofrecer empleo.

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Por Yucsiany Salazar
Edificio CCSS
La CCSS advierte sobre ofertas de empleo falsas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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