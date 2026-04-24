CCSS crea 588 plazas: esta será su distribución

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la creación de 588 plazas nuevas este jueves, destinadas al primer nivel de atención y para el área de salud Aguas Zarcas.

El gerente financiero de la institución, Gustavo Picado Chacón, explicó que los nuevos cargos corresponden al segundo tracto del periodo 2026. Esta modificación presupuestaria permitirá la contratación inmediata de personal médico y administrativo.

Del total de plazas, 283 son puestos ordinarios y 305 corresponden a servicios especiales. Las autoridades informaron que la vigencia de estas plazas inició el 23 de abril. Para el uso efectivo de los puestos, la entidad debe cumplir con la normativa de nombramiento en un plazo de un mes.

La estrategia busca promover la prevención de la salud y mejorar el seguimiento de los pacientes, según las autoridades.

Con este refuerzo, la CCSS espera incidir en la calidad de las especialidades y reducir las teleinterconsultas.

La distribución por turnos asignó el 65% del personal a la mañana, el 20% a la tarde y el 15% a la noche.

El área de salud de Aguas Zarcas recibió 159 plazas por la pronta inauguración de su nueva sede. La directora a.i. de dicha área, Adelina Salazar Chacón, manifestó que el beneficio alcanzó a 52.000 usuarios de la zona. Los servicios reforzados incluyeron enfermería, farmacia, trabajo social, redes y administración.

Otras regiones también recibieron recursos humanos adicionales para sus centros médicos. El centro de Alajuela Oeste contará con 14 plazas nuevas tras esta aprobación. Asimismo, la separación administrativa de Chomes-Monteverde permitió la asignación de 7 plazas para fortalecer sus servicios locales.