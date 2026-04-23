El País

Campaña de vacunación contra influenza: consulte fecha de inicio y grupos prioritarios

La CCSS arrancó la vacunación contra influenza en grupos de riesgo; la campaña nacional iniciará oficialmente el 27 de abril con 1,5 millones de dosis

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Por Yucsiany Salazar
Los programas de vacunación enfrentan retos por noticias falsas y falta de presupuesto. La OMS reafirma que las dosis no causan autismo.
Este lunes 27 de abril arranca la jornada de vacunación contra la influenza estacional. (Canva stocks/Ivan S de Pexels / Karola G de Pexels)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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