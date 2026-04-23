Campaña de vacunación contra influenza: consulte fecha de inicio y grupos prioritarios

Este lunes 27 de abril arranca la jornada de vacunación contra la influenza estacional.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició este jueves la vacunación contra la influenza estacional en grupos prioritarios, como parte de la jornada nacional que dará inicio formal el próximo lunes 27 de abril en todo el país.

El lanzamiento se llevó a cabo en el área de salud Tibás-Uruca-Merced (sede Clorito Picado Twight), con la participación del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde las autoridades destacaron la vacunación como una herramienta clave para prevenir complicaciones graves y reducir la presión sobre los servicios de salud de cara al comienzo de la época lluviosa.

Durante la actividad, se desarrolló una vacunación simbólica que incluyó a distintos grupos prioritarios, entre ellos, la ministra de Salud y vicepresidente de la República, Mary Munive, en representación de las autoridades sanitarias, así como un bebé de ocho meses, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Grupos prioritarios de la vacunación contra influenza

Según detallaron las autoridades sanitarias, la aplicación de dosis se realizará en poblaciones clave, entre ellas:

Menores de 6 meses a 8 años.

Adultos de 58 años en adelante.

Mujeres embarazadas.

También se vacunará a personas entre los 8 y 57 años con factores de riesgo, como diabetes, enfermedades del corazón, obesidad, padecimientos respiratorios y enfermedades renales.

Además, se incluye a:

Trabajadores del sector salud de la CCSS (incluye contratos a terceros), Ministerio de Salud, Cruz Roja, Bomberos y cuerpos policiales, así como funcionarios de SENASA, trabajadores del 9-1-1 y Migración y Extranjería.

Funcionarios del CEN-CINAI, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Red CUDI) e INCIENSA, por formar parte del Ministerio de Salud. En el caso de la Cruz Roja y los Bomberos, se contemplan también sus voluntarios.

Estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines que están o aplican durante este año para realizar campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la CCSS (deben cumplir con los requisitos establecidos en el Lineamiento de Vacunación para Estudiantes de Salud avalado y vigente a la fecha).

avalado y vigente a la fecha). Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y privados que trabajan en áreas de conservación en contacto directo con fauna silvestre; así mismo se debe vacunar a personas que trabajan en granjas avícolas y porcinas en contacto directo con estos animales.

Cuidadores de adultos mayores en hogares de larga estancia, personal docente de centros educativos (públicos y privados) de primer y segundo ciclo, y recolectores de residuos sólidos (públicos y privados).

Núcleo familiar cuando la madre o el padre acuden a vacunar a sus hijos (incluidos niños mayores de 6 meses y hasta los 13 años) que cuenten con antecedente vacunal de años anteriores.

Fechas de la campaña de vacunación

La CCSS informó que dispone de 1,5 millones de dosis, que se aplicarán a lo largo de aproximadamente ocho semanas o hasta agotar existencias.

La vacunación estará habilitada a partir del 27 de abril en todas las áreas de salud del país, en horario regular de lunes a viernes.

Eso sí, la institución detalló que no será necesario acudir al centro médico de adscripción, ya que las personas podrán vacunarse en cualquier establecimiento de la institución que le quede más cerca.

Para recibir la dosis, se recomienda portar un documento de identidad para agilizar el registro. El procedimiento es rápido: el personal de salud verifica los datos, prepara la vacuna y la aplica en el brazo en el caso de adultos, o en la pierna en niños pequeños.

En menores de edad se contemplan esquemas de dos dosis, según la edad, con un refuerzo semanas después.

Además, algunas sedes implementarán horarios ampliados y jornadas especiales, incluyendo atención nocturna y fines de semana, con el fin de facilitar el acceso.

La influenza ‘no es una enfermedad menor’

Durante la conferencia, las autoridades insistieron en que la influenza no es una enfermedad menor, ya que cada año aumenta las consultas, hospitalizaciones y la presión sobre los servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables.

“Costa Rica es uno de los países con más altas coberturas de vacunación durante muchos años y con un repunte a ahora especialmente que la población ha ganado conciencia de la importancia de las vacunas. Celebramos que al inicio de esa temporada lluviosa antes de manera preventiva, antes de que comiencen los grandes brotes de infecciones respiratorias ya el país preparado, listo para recibir las vacunas necesarias para prevenir enfermedades graves y prevenir la muerte”, comentó Alfonso Tenorio, representante de la OPS en Costa Rica.

La jornada se enmarca además en la Semana de la Vacunación de las Américas, iniciativa que busca fortalecer la cobertura en la región con el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

“Si a usted le dijeran que le ahorran tomándose esto la posibilidad en un 50 o un 60% de que quedar hospitalizado y un 80% de que usted fallezca, dígame, ¿no se apuntaría a ese remedio? Pues claro, eso es lo que le produce a usted la prevención. Porque la prevención es más barata que la cura, ¿verdad? Y menos dolorosa. Y la prevención en este momento se llama vacuna contra la influenza", comentó Mary Munive.

La influenza es un virus respiratorio de fácil propagación que se manifiesta con fiebre, tos, malestar general y dificultad respiratoria. En los cuadros más severos, puede derivar en inflamación de bronquios y pulmones, requerir hospitalización e incluso causar el fallecimiento del paciente.