Vacunación contra influenza arranca el 27 de abril: CCSS anuncia jornada nacional

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciará el próximo lunes 27 de abril la jornada nacional de vacunación contra la influenza estacional. Esta estrategia busca prevenir complicaciones y proteger a la población, con énfasis en los grupos más vulnerables.

“La influenza estacional es considerada un problema de salud pública debido a su alta capacidad de transmisión y a las complicaciones que puede generar, lo que incrementa la demanda de atención en los servicios de salud y las hospitalizaciones, especialmente en personas en condición de riesgo”, indicó la CCSS,

La institución informó que este jueves 23 de abril brindará los detalles sobre los grupos priorizados, la logística de aplicación y las acciones para garantizar el acceso a la dosis en todo el país. La información será presentada en conjunto con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La influenza es un virus respiratorio de fácil propagación que se manifiesta con fiebre, tos, malestar general y dificultad respiratoria. En los cuadros más severos, puede derivar en inflamación de bronquios y pulmones, requerir hospitalización e incluso causar el fallecimiento del paciente.