El País

Vacunación contra influenza arranca el 27 de abril: CCSS anuncia jornada nacional

Estrategia de vacunación busca prevenir complicaciones y proteger a la población, con énfasis en los grupos más vulnerables.

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Por Yucsiany Salazar
Vacunación de adolescentes y adultos, vacunas
Vacunación de adolescentes y adultos, vacunas (Shutterstock/Foto)







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InfluenzaCCSS
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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