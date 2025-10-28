El País

CCSS confirmó la fecha exacta del depósito de pensión de octubre: verifique su cuenta bancaria

La CCSS confirmó la fecha del próximo pago de pensión IVM para octubre 2025

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La CCSS anunció las fechas restantes de pago del IVM 2025, incluyendo el depósito del aguinaldo en noviembre.
La CCSS depositará la pensión IVM el 31 de octubre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPensionesIVMPensiones IVMPensionadosCCSS
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.