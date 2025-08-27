El País

CCSS confirmó la fecha exacta del depósito de pensión de agosto: verifique su cuenta bancaria

El giro corresponde al pago mensual del régimen IVM y forma parte del calendario oficial de la Gerencia de Pensiones

Por Damián Arroyo C.
El pago de pensión del IVM será el 31 de julio, según la CCSS. También se mantienen aumentos y beneficios médicos.
La CCSS depositará el pago de pensión de agosto el 29 de agosto. Afiliados deben revisar su cuenta bancaria para garantizar la acreditación. (Canva/Canva)







