CCSS confirmó la fecha exacta del depósito de pensión de agosto: verifique su cuenta bancaria

La CCSS depositará el pago de pensión de agosto el 29 de agosto. Afiliados deben revisar su cuenta bancaria para garantizar la acreditación.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que el depósito de pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se acreditará el viernes 29 de agosto de 2025.

Este giro corresponde al pago mensual que reciben las personas afiliadas al régimen. La fecha se incluyó en el calendario oficial de desembolsos de la Gerencia de Pensiones.

La institución aconsejó a las personas pensionadas revisar que su cuenta bancaria esté activa y registrada de forma correcta. Este paso resulta clave para evitar atrasos o problemas en la acreditación del dinero.

El cronograma estableció que el próximo depósito se realizará el 30 de setiembre.

Además del pago mensual, el régimen IVM contempla beneficios adicionales.

Entre ellos, se aplican aumentos semestrales en enero y julio, así como el aguinaldo en diciembre. Este último equivale a la doceava parte del monto acumulado entre noviembre y octubre.

Las personas pensionadas y sus beneficiarios inscritos también mantienen cobertura del Seguro de Salud, como parte de los derechos asociados al régimen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.