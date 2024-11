CCSS atribuye a ‘error humano aislado’ cita en EDUS que paciente no pidió

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atribuyó a un “error humano aislado e involuntario” la cita en Otorrinolaringología que le apareció en el EDUS a Fernando Montero Bolaños, a pesar de que él no la solicitó y, sobre todo, nunca ha sido paciente de esa especialidad. El asegurado relató su caso a La Nación, por lo cual se le consultó a la entidad la causa de la equivocación.

“La situación responde a un error humano involuntario durante el proceso de digitación de la cédula de identidad a la hora de asignar la cita médica en consulta externa con el servicio de cirugía en la especialidad de Otorrinolaringología (ORL), brindando una cita programada el 29 de diciembre de 2026, pero no se encuentra vinculada a ninguna referencia”, informó Floribeth Solano Vega, jefa de la subárea de Normalización y Regulación Técnica, del Área de Estadística en Salud.

La respuesta la dirigió Solano al gerente médico interino de la Caja, Alexánder Sánchez Cabo, luego de que este medio preguntara.

La cita ya fue cancelada, informó la CCSS. Además, la institución aclaró que la consulta no corresponde a una cirugía sino a un servicio de cirugía vinculado a la consulta externa en la especialidad de ORL.

En su respuesta a la Gerencia Médica, Solano aclaró que el funcionario del servicio de Registros y Estadísticas en Salud que cometió el error tiene la instrucción de contactar a los pacientes a quienes les hayan entregado referencia entre agosto y setiembre de 2024, para identificar a cada uno.

Como parte del procedimiento, agregó, se solicita a la jefatura de REDES reforzar las medidas de supervisión y capacitación al personal a cargo para minimizar el riesgo de errores similares.

Cita en ORL que aparece en EDUS a paciente que no la solicitó y quien, además, no ha realizado consultas en esa especialidad. (Cortesía Fernando Montero)

El Área de Estadística en Salud, responsable de llevar estos registros del EDUS, informó de que no dispone de estadísticas sobre errores similares al reportado por Montero Bolaños.

La situación que vivió este vecino del cantón de Vázquez de Coronado sucedió el jueves 14 de noviembre al revisar en la aplicación del EDUS (Expediente Digital Único en Salud) su información personal.

Según el registro, la Caja le había programado una consulta en cirugía de ORL para el 29 de diciembre del 2026, en el Hospital Calderón Guardia. La información le indicaba presentarse al consultorio 7, a las 2 p. m., para ser atendido por la médica especialista Lourdes Ramírez Boza.

“Me apareció en el EDUS una cita que yo nunca he pedido. Ni siquiera he consultado por temas de Otorrinolaringología. No he querido cancelar la cita porque pienso que podría afectar a la persona que realmente necesita la consulta”, explicó Montero en un mensaje enviado a La Nación.

Tras hacerse público su caso, varios pacientes de la CCSS comentaron en redes sociales de este medio situaciones similares a las de Montero con citas, cirugías y exámenes programados que no habían solicitado.

En otras ocasiones, los asegurados también han reportado problemas con el uso de esta aplicación y con la información que ahí aparece. Una de las principales quejas es por la dificultad de sacar citas por esa herramienta, a pesar de que la CCSS plantea esta como la opción para evitar filas en los Ebáis.

También se han denunciado complicaciones con el trámite para solicitar las recetas por esa vía. Una, es que no le avisa al asegurado cuando hay desabastecimiento de algún fármaco y este se da cuenta hasta que llega personalmente a retirar sus medicinas a la farmacia.