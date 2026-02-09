Casi dos de cada tres acueductos de Costa Rica incumplen normas de calidad del agua, alerta Aresep

La presencia de coliformes fecales y fallas en la cloración figura entre los principales riesgos detectados por Aresep en sistemas de acueducto evaluados durante el 2025.

Un 63,9% de los acueductos de Costa Rica incumple la normativa de calidad del agua potable, según determinó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tras evaluar el desempeño de los sistemas durante el 2025.

El análisis incluyó 248 sistemas de acueducto, 59 plantas potabilizadoras y 36 plantas de tratamiento de aguas residuales, operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), asociaciones administradoras de acueductos rurales (Asadas) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

De acuerdo con el informe, las principales deficiencias se concentran en los procesos de desinfección, debido a la ausencia de cloración o a un control inadecuado del cloro residual, así como en incumplimientos microbiológicos, lo que representa un riesgo sanitario relevante para la población.

Aresep detalló que 38% de acueductos evaluados mostró presencia de coliformes fecales y/o Escherichia coli, una condición crítica que compromete la inocuidad del agua destinada al consumo humano.

En estos casos, la Autoridad advirtió que no es posible garantizar una adecuada prestación del servicio mientras persista dicha situación.

Además, 30% de los sistemas presentó ausencia de desinfección en algunos de los puntos muestreados, mientras que en 23% se identificaron incumplimientos en parámetros fisicoquímicos y organolépticos, como pH, turbidez, color, temperatura u olor, asociados a deficiencias operativas que pueden afectar la eficacia del tratamiento.

El estudio también identificó 36 acueductos con presencia de metales, aniones (bicarbonato/carbonato, sulfato y cloruro) y cationes (como sodio, potasio, magnesio y calcio) en concentraciones superiores a los valores máximos permitidos, lo que evidencia la necesidad de revisar las fuentes de agua y los procesos de tratamiento, especialmente en sistemas que utilizan fuentes subterráneas.

A nivel regional, la región Chorotega concentra el mayor porcentaje de incumplimientos, mientras que las regiones Brunca y Central presentan mejores niveles de conformidad con la normativa.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el informe señala que 42% de los sistemas evaluados incumple al menos uno de los límites de vertido establecidos por las autoridades ambientales y sanitarias, principalmente en carga orgánica y demanda de oxígeno.

Este informe se remitió a los operadores y a las autoridades del Ministerio de Salud para su atención inmediata.