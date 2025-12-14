Carril reversible en Curridabat: así funcionará a partir del lunes 15 de diciembre

El cambio en la circulación pretende aliviar la congestión que se registra en este sector en determinados horarios.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pondrá en marcha un carril reversible en Curridabat, sobre la Ruta Nacional 215, a partir de este lunes 15 de diciembre.

La intervención se realizará específicamente sobre el tramo comprendido entre el puente sobre el río María Aguilar y la intersección frente a la Municipalidad de Curridabat, donde conecta con la Ruta Nacional 210.

¿Cómo funcionará el carril reversible?

Según informó la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del MOPT, el carril tendrá un sentido de circulación que cambiará cada 12 horas:

De San José hacia Curridabat: de 2 a. m. a 2 p. m.

de De Curridabat hacia San José: de 2 p. m. a 2 a. m.

“Estos horarios fueron determinados con base a los estudios de tránsito que identificaron los momentos de mayor congestión vehicular en ambos sentidos”, indicó la cartera de Transporte.

El carril reversible se aplicará en un tramo de la Ruta Nacional 215 entre el puente sobre el río María Aguilar y la intersección con la Ruta Nacional 210. (MOPT/MOPT)

Señalización

Para garantizar una operación segura, el MOPT informó que ya se realizó la señalización horizontal y vertical en todo el tramo intervenido, además de la instalación de semáforos especiales.

De acuerdo con las autoridades, la medida busca mejorar el flujo vehicular en horas pico en ese sector de Curridabat, a donde llega gran parte del parque vehicular que circula por la autopista Florencio del Castillo (Cartago), para ingresar a la capital.