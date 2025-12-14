El País

Carril reversible en Curridabat: así funcionará a partir del lunes 15 de diciembre

El MOPT implementará un carril reversible en la Ruta Nacional 215, en Curridabat. Conozca los detalles.

Por Yucsiany Salazar
El cambio en la circulación pretende aliviar la congestión que se registra en este sector en determinados horarios.
El cambio en la circulación pretende aliviar la congestión que se registra en este sector en determinados horarios. (MOPT/MOPT)







