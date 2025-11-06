El País

Así funcionará el carril reversible entre Sabanilla y San Pedro: entra en operación este viernes

El nuevo carril reversible entre Sabanilla y San Pedro se habilita con horarios definidos y obras adicionales para mayor seguridad vial

Por Damián Arroyo C.
MOPT y Conavi habilitarán un carril reversible en la Ruta 202 y realizarán varias mejoras viales en Sabanilla desde el 7 de noviembre.
MOPT y Conavi habilitarán un carril reversible en la Ruta 202 y realizarán varias mejoras viales en Sabanilla desde el 7 de noviembre. (MOPT/Cortesía)







notas iaCarril reversibleSabanillaSan PedroMontes de OcaMOPTConavi
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

