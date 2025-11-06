Así funcionará el carril reversible entre Sabanilla y San Pedro: entra en operación este viernes

MOPT y Conavi habilitarán un carril reversible en la Ruta 202 y realizarán varias mejoras viales en Sabanilla desde el 7 de noviembre.

A partir de las 10 a. m. del viernes 7 de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pondrán en marcha un carril reversible en la Ruta Nacional 202, específicamente en el tramo entre Sabanilla y Montes de Oca, con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir el congestionamiento vehicular en esta transitada vía.

La medida busca ofrecer una alternativa ante la alta demanda vehicular que se presenta diariamente en esta ruta del Gran Área Metropolitana.

Actualmente, señalización vial está siendo colocada por personal del Conavi y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) desde la rotonda La Betania hasta el Cristo de Sabanilla, como parte de los preparativos para esta intervención.

Horarios del carril reversible

El carril reversible tendrá una extensión que va desde la intersección frente al edificio de Conavi hasta la entrada oeste de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Su funcionamiento se dividirá en dos franjas horarias:

De Sabanilla hacia San Pedro: entre las 00 y las 12 horas .

entre las . De San Pedro hacia Sabanilla: entre las 12 y las 24 horas.

Más intervenciones viales

Dentro del mismo proyecto, se instalaron varias mejoras adicionales de seguridad vial, entre ellas:

Un paso peatonal en la rotonda La Betania , para el cruce de personas.

, para el cruce de personas. La eliminación del giro a la izquierda y del paso directo en la intersección de Calle La Cruz, ubicada 100 metros al oeste del acceso a las instalaciones deportivas de la UCR .

en la intersección de Calle La Cruz, ubicada . Un nuevo semáforo vehicular con fase peatonal se colocó frente al Área de Salud El Carmen de Montes de Oca.

El MOPT y el Conavi solicitaron a las personas usuarias de esta ruta respetar los horarios del carril reversible y la señalización colocada, para garantizar la seguridad de todos los actores viales.