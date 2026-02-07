Capibaras rescatados en Costa Rica ya tienen nombre: algunos de ellos son muy ticos

En mayo del 2025, cinco capibaras fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna, sin embargo, uno de ellos, el macho, falleció.

Los cuatro capibaras que fueron rescatados en Costa Rica, en mayo del 2025, luego de ser víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre y que hoy viven en Rescate Wildlife Rescue Center, en Alajuela, ya tienen nombre.

Luego de que el santuario realizara una dinámica en redes sociales para bautizar a los animales, conocidos por ser el roedor más grande del mundo, finalmente este 6 de febrero se revelaron los cuatro nombres.

“Con mucho cariño, creatividad y significado, los nombres seleccionados tanto de Instagram como Facebook son: Jacky, Yara, Tamarindo y Patacón", consignó en su perfil en esas redes sociales.

El santuario compartió los comentarios de las personas ganadoras y el significado detrás de tres de ellos.

El nombre Jacky está inspirado en una señora que quería conocer a los animales pero que no lo logró, pues falleció en setiembre.

En el caso de Yara, quien propuso el nombre afirmó que significa Vida en Maleku. Finalmente, en el caso de Tamarindo, fue bautizado así en honor a la playa guanacasteca.

“Los creadores originales del nombre recibirán entradas al santuario de vida silvestre, un certificado y un obsequio sorpresa. Gracias por apoyar la conservación y ser parte de esta historia”, añadió.

El rescate de los capibaras

Los capibaras fueron rescatados en mayo del 2025 durante un operativo policial en Orotina. El decomiso, ocurrido en la ruta 34 (Costanera Sur), fue el primer caso documentado de tráfico ilegal de esta especie en Costa Rica.

En el vehículo inspeccionado por la Fuerza Pública se hallaron un macho, una hembra y tres crías de capibara, junto con 60 dosis de crack, marihuana, espuelas plásticas y dos armas blancas. Los ocupantes, con amplio historial delictivo, fueron detenidos.

Uno de los animales, un macho adulto, murió poco después del rescate a causa del maltrato sufrido durante el traslado y la desnutrición provocada por una dieta inapropiada.

Los capibaras son animales herbívoros, sociales y semiacuáticos que habitan en zonas pantanosas o a orillas de ríos. En su ambiente natural pueden superar el metro de longitud y alcanzar hasta 65 kilogramos de peso.