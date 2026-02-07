El País

Capibaras rescatados en Costa Rica ya tienen nombre: algunos de ellos son muy ticos

Usuarios de redes sociales bautizaron a los animales, víctimas del tráfico ilegal de fauna, que fueron rescatados en mayo del 2025

Por Fernanda Matarrita Chaves y Juan Fernando Lara Salas
Así lucen ahora las capibaras en el Rescate Wildlife Rescue Center de Alajuela, donde han ganado peso. Fotografía:
En mayo del 2025, cinco capibaras fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna, sin embargo, uno de ellos, el macho, falleció. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)







CapibarasRescate Wildlife Rescue Center
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

