El País

Canara afirma que la metodología utilizada en el proyecto para aumentar el canon de radiodifusión es ‘inadecuada, inapropiada y desproporcionada’

El presidente de Canara aclaró que las emisoras de radio y televisión son conscientes de la necesidad de actualizar las tarifas

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Por Marcela Rojas Hidalgo

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La precariedad de un grupo de trabajadores que da mantenimiento a las torres de transmisión de radio y televisión en la cima del volcán Irazú es captada por medio de la palabra y la fotografía por Paulo Ruiz Cubillo, vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR)
El presidente de Canara sostuvo que es necesario comprender que la radiodifusión opera en un mercado que compite contra las plataformas digitales. (Paulo Ruiz Cubillo) (Cortesía)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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