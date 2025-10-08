El País

‘Ralstonia mannitolilytica’ en hospitales: CCSS busca contener brote de bacteria

Patógeno puede ser letal en personas con problemas inmunitarios; institución activó protocolos de bioseguridad para proteger a pacientes internados

Por Irene Rodríguez
La CCSS reforzó medidas de prevención, limpieza y vigilancia epidemiológica en sus hospitales ante el brote de la bacteria ‘Ralstonia mannitolilytica’.







Ralstonia mannitolilyticaInfecciones hospitalariasCaja Costarricense de Seguro SocialEnfermedades infecciosas
Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

