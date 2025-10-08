‘Ralstonia mannitolilytica’ en hospitales: CCSS busca contener brote de bacteria

La CCSS reforzó medidas de prevención, limpieza y vigilancia epidemiológica en sus hospitales ante el brote de la bacteria ‘Ralstonia mannitolilytica’.

Un brote de la bacteria Ralstonia mannitolilytica llevó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a tomar medidas en sus hospitales para tratar a los pacientes ya afectados y evitar la propagación a otras personas internadas.

La R. mannitolilytica es un bacilo (bacteria alargada en forma de bastoncillo) que vive en ambientes húmedos como el agua y el suelo.

En la mayoría de los casos produce infecciones leves en vías respiratorias o piel. No obstante, quienes tienen problemas inmunitarios son vulnerables a mayores complicaciones. Esto es especialmente delicado en un hospital, donde los internados tienen condiciones que pueden debilitarlos y hacerlos más sensibles a la acción de la bacteria.

El brote reporta diez personas infectadas, siete hombres y tres mujeres, con edades que oscilan entre recién nacidos y adultos mayores.

¿En qué consisten las medidas contra la ‘Ralstonia mannitolilytica’?

Xiomara Badilla Vargas, jefa de epidemiología de la CCSS indicó que en todos los hospitales de la institución se activaron los protocolos de bioseguridad.

Estos protocolos consisten en medidas de prevención, limpieza intensiva y vigilancia epidemiológica (seguimiento a los pacientes y búsqueda activa de nuevos casos). Estos trabajos se realizan en coordinación con el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y con el Ministerio de Salud.

“Es una bacteria que normalmente está presente en lugares húmedos. Al detectarse en algunos pacientes hospitalizados, se reforzaron de inmediato las medidas de limpieza, desinfección y control de infecciones en los servicios donde se atendieron los casos. Todas las personas afectadas han recibido la atención médica necesaria y muestran una buena evolución”, señaló Badilla.

La limpieza ha sido más intensa en las unidades de cuidado intensivo (UCI) y en los servicios de neonatología.

Mientras tanto, al Inciensa le corresponde analizar si se trata de una cepa de la bacteria que pueda resultar más peligrosa o no.

¿Qué puede hacer la población?

Badilla recordó que en este momento el brote se encuentra únicamente en centros de salud.

Sin embargo, dado que la bacteria está en el ambiente, es importante reforzar el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente antes comer, después de ir al baño y al visitar centros de salud.

Como esta bacteria no representa un riesgo mayor para la población general, no es necesario adoptar medidas extra fuera del centro hospitalario.