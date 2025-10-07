El País

Salud confirma brote de ‘Ralstonia mannitolilytica’, ¿qué es?

Hasta el momento se han detectado 10 pacientes, siete hombres y tres mujeres

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto Villalobos
El brote de la bacteria 'Ralstonia mannitolilytica' fue confirmado por el Ministerio de Salud. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ralstonia mannitolilyticaEnfermedades infecciosasMinisterio de Salud
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.