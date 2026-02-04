Bono de vivienda en 2026: requisitos y pasos clave para solicitarlo

El bono de vivienda permite construir, comprar o reparar casa y exige cumplir siete requisitos básicos y un proceso de cinco etapas.

El Bono Familiar de Vivienda es una donación solidaria del Estado dirigida a familias que no tienen casa propia y que cumplen condiciones establecidas por ley.

El beneficio se tramita únicamente por medio de entidades autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y se concede una sola vez.

Este apoyo económico permite construir vivienda, comprar casa o lote o realizar reparaciones y mejoras, según la situación de cada familia.

¿Dónde se tramita el bono de vivienda?

Según información publicada en el sitio web de la institución, el trámite del bono de vivienda se realiza en oficinas, sucursales o agencias de las entidades autorizadas por el Banhvi.

Estas instituciones son las únicas habilitadas para recibir solicitudes y gestionar el proceso ante el banco.

Condiciones básicas para optar por el bono

La legislación exige el cumplimiento de siete condiciones mínimas para acceder al Bono Familiar de Vivienda.

La familia debe formar parte de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo y comparta las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad.

Usted no puede tener casa propia ni más de una propiedad. Si cuenta con un lote, puede solicitar el bono para construir en lote propio. Si tiene vivienda, pero requiere mejoras, puede optar por el Bono RAMT, destinado a reparaciones, ampliaciones, mejoras o terminaciones.

La familia no puede haber recibido el bono de vivienda con anterioridad, ya que este beneficio se otorga una sola vez.

El ingreso familiar mensual no debe superar ¢1.940.076, calculado con base en la suma de los salarios brutos de quienes trabajan en el hogar. Para casos de extrema necesidad, el ingreso máximo permitido es de ¢485.019.

Usted debe ser costarricense o contar con cédula de residencia permanente DIMEX en condición libre.

El proceso para obtener el bono paso a paso

El bono de vivienda permite construir, comprar o reparar casa y exige cumplir siete requisitos básicos y un proceso de cinco etapas. (Banhvi/Cortesía)

El trámite del bono de vivienda se desarrolla en cinco etapas.