Bono de vivienda en 2026: requisitos y pasos clave para solicitarlo

El Bono Familiar de Vivienda es una donación solidaria del Estado dirigida a familias que no tienen casa propia y que cumplen condiciones establecidas por ley.
El beneficio se tramita únicamente por medio de entidades autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y se concede una sola vez.
Este apoyo económico permite construir vivienda, comprar casa o lote o realizar reparaciones y mejoras, según la situación de cada familia.
¿Dónde se tramita el bono de vivienda?
Según información publicada en el sitio web de la institución, el trámite del bono de vivienda se realiza en oficinas, sucursales o agencias de las entidades autorizadas por el Banhvi.
Estas instituciones son las únicas habilitadas para recibir solicitudes y gestionar el proceso ante el banco.
Condiciones básicas para optar por el bono
La legislación exige el cumplimiento de siete condiciones mínimas para acceder al Bono Familiar de Vivienda.
La familia debe formar parte de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo y comparta las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad.
Usted no puede tener casa propia ni más de una propiedad. Si cuenta con un lote, puede solicitar el bono para construir en lote propio. Si tiene vivienda, pero requiere mejoras, puede optar por el Bono RAMT, destinado a reparaciones, ampliaciones, mejoras o terminaciones.
La familia no puede haber recibido el bono de vivienda con anterioridad, ya que este beneficio se otorga una sola vez.
El ingreso familiar mensual no debe superar ¢1.940.076, calculado con base en la suma de los salarios brutos de quienes trabajan en el hogar. Para casos de extrema necesidad, el ingreso máximo permitido es de ¢485.019.
Usted debe ser costarricense o contar con cédula de residencia permanente DIMEX en condición libre.
El proceso para obtener el bono paso a paso
El trámite del bono de vivienda se desarrolla en cinco etapas.
- Primero, la entidad verifica que usted cumpla los requisitos legales y socioeconómicos.
- Luego, se formaliza la solicitud del bono, acompañada del estudio que define si la familia es apta para recibir el beneficio. El programa regular contempla un monto máximo de ¢9.300.000.
- En la fase de evaluación, usted presenta planos y presupuestos. Si el lote está a su nombre, se solicita el plano catastrado con visado municipal. Si no tiene lote, debe aportar opciones de compra.
- Posteriormente, la entidad remite el expediente al Banhvi para su aprobación. Si el bono es para construcción, en este punto se exige el permiso municipal.
- Finalmente, tras la formalización, el Banhvi realiza el desembolso del bono. En proyectos con empresa constructora, el dinero se gira por tractos, según el avance de la obra, hasta la entrega final de la vivienda.