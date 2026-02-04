El País

Bono de vivienda en 2026: requisitos y pasos clave para solicitarlo

El beneficio se tramita en entidades autorizadas por el Banhvi y se otorga una sola vez a familias que cumplan condiciones legales y de ingreso

Por Damián Arroyo C.
BANHVI tiene 5.000 bonos disponibles para construir, comprar o mejorar vivienda. El subsidio se gestiona por entidades autorizadas.
El bono de vivienda permite construir, comprar o reparar casa y exige cumplir siete requisitos básicos y un proceso de cinco etapas. (Banhvi/Cortesí)







Damián Arroyo C.

