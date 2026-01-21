Necesita un bono de vivienda: Banhvi habilita 14.000 en 2026, estos son los pasos

El Banhvi proyecta entregar 14.000 subsidios de vivienda en 2026 para atender a familias de ingresos bajos y medios en diferentes regiones del país.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) prevé otorgar 14.000 bonos de vivienda durante 2026 en todo el país, con un presupuesto de ¢186.914 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

La proyección la presentó el Banhvi como parte de su planificación presupuestaria para 2026, en un contexto de alta demanda habitacional y presión sobre el acceso a vivienda formal.

El bono de vivienda consiste en un subsidio estatal que se asigna según el nivel de ingresos del núcleo familiar. A menor ingreso, mayor es el monto otorgado. El beneficio no requiere devolución y se entrega una única vez por familia.

El financiamiento proviene del Fodesaf y se canaliza mediante entidades autorizadas como bancos públicos y privados, mutuales y cooperativas, donde las familias deben realizar los trámites correspondientes.

Las modalidades del bono incluyen construcción en lote propio, compra de lote y construcción, adquisición de vivienda existente, reparación, ampliación, mejoras o terminación de vivienda (RAMT), así como una segunda vivienda en lote de familiar, conocida como Bono Patio. También se contempla el Programa Integral para Familias de Ingresos Medios, que permite usar el subsidio como prima del crédito.

Para acceder al bono, la ley exige cumplir condiciones básicas, entre ellas integrar un núcleo familiar con al menos una persona adulta, no poseer vivienda propia —o solo un lote—, no haber recibido el subsidio anteriormente y contar con ingresos familiares inferiores a ¢1.940.076. En casos de extrema necesidad, el límite es de ¢485.019.

El balance de 2025 muestra que el Banhvi financió 10.596 viviendas, con una inversión superior a ¢134.500 millones. Ese resultado implicó un promedio de 883 viviendas por mes y permitió que unas 29 familias por día accedieran a casa propia.

Además del financiamiento, el banco desarrolló acompañamiento social antes, durante y después de la entrega de las viviendas, mediante su Programa de Variable Social, fortalecido tras la aprobación de su reglamento en 2024.

Las personas interesadas en acceder al bono de vivienda deben realizar el trámite directamente en las oficinas o sucursales de las entidades autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda, entre ellas bancos públicos y privados, mutuales y cooperativas. Estas entidades se encargan de orientar a las familias, revisar los requisitos y gestionar la solicitud del subsidio según la modalidad correspondiente.