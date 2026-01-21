El País

Necesita un bono de vivienda: Banhvi habilita 14.000 en 2026, estos son los pasos

En 2026, el Banhvi entregará 14.000 subsidios de vivienda a familias de todo el país. Conozca quiénes pueden acceder al bono, cuáles modalidades existen y cómo iniciar el trámite

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El Banhvi proyecta entregar 14.000 subsidios de vivienda en 2026 para atender a familias de ingresos bajos y medios en diferentes regiones del país.
El Banhvi proyecta entregar 14.000 subsidios de vivienda en 2026 para atender a familias de ingresos bajos y medios en diferentes regiones del país. (Banhvi/Banhvi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCbono de viviendaBanhvi
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.