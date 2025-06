AyA emite nuevo cobro a Municipalidad de Paraíso; alcalde denuncia irregularidades en factura

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) notificó un nuevo cobro de ¢50,8 millones a la Municipalidad de Paraíso, correspondiente al servicio de agua potable a mayo, cuyo pago venció el 20 de junio de este año.

El AyA informó de que la deuda de la Municipalidad de Paraíso por el servicio de agua asciende a ¢3.466 millones.

LEA MÁS: Sala IV ordena suspender corte de agua programado para este miércoles en Paraíso

Pese al cobro, el AyA afirmó que continúa suministrando agua a la Municipalidad de Paraíso por orden de la Sala Constitucional, mientras se resuelven varios recursos de amparo interpuestos por vecinos del cantón.

El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, expresó que detectaron nuevas irregularidades significativas en las facturas presentadas por el AyA. Por lo tanto, pidió al Instituto atender las observaciones técnicas presentadas, corregir las irregularidades en la facturación y respetar el debido proceso administrativo.

Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, dijo que “alcahuetear a la Municipalidad es ilegal e injusto”. Advirtió de que, si esa deuda no se paga, “la terminarán pagando todos los demás costarricenses”.

En tanto, Alejandro Calderón, subgerente de la Gran Área Metropolitana (GAM) del AyA, mencionó que, mientras la Municipalidad de Paraíso no pague, la facturación se sigue generando y la deuda continúa creciendo. “No es justo que no pague, no es legal”, aseguró Calderón.

Álvarez, alcalde de Paraíso, sostiene que no existe una negativa de pago, sino “la exigencia legítima de facturación correcta, transparente y justa”.

A inicios de este mes se convocó a una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto. En la foto, de izquierda a derecha, el alcalde de Paraíso, Michael Álvarez y el presidente de AyA, Juan Manuel Quesada Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

AyA: ‘Las tarifas son fijadas por Aresep’

El AyA argumenta que le brinda un servicio público de venta de agua a la Municipalidad, y esta la revende a los vecinos del cantón.

Añadió que las tarifas son fijadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), una institución que “ha advertido al AyA” de que podría ser sancionado si no cobra a la Municipalidad.

Quesada dijo que “no hay razón para no pagar” por parte de la Municipalidad, “menos cuando le están cobrando el agua a sus clientes, los mismos vecinos del cantón”.

Sobre los recursos de amparo pendientes de resolver por parte de la Sala IV, el presidente del AyA dijo que “eximir a la Municipalidad de Paraíso de pagar por un servicio público que está recibiendo sentaría un precedente nefasto para el país”.

El alcalde de Paraíso dijo que mantiene su disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones que garanticen el servicio de agua potable a los habitantes del cantón.