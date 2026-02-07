El País

AyA anuncia restablecimiento del suministro de agua potable en Santa Ana y Escazú

Una tubería principal habría sido dañada por empresa contratada para trabajos viales por la Municipalidad de Santa Ana

Por Sebastián Sánchez
El AyA anunció que restableció el suministro de agua potable en comunidades afectadas de Santa Ana y Escazú.
El AyA anunció que restableció el suministro de agua potable en comunidades afectadas de Santa Ana y Escazú.







