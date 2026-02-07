AyA anuncia restablecimiento del suministro de agua potable en Santa Ana y Escazú

El AyA anunció que restableció el suministro de agua potable en comunidades afectadas de Santa Ana y Escazú.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció que restableció el servicio de agua potable en Santa Ana y parte de Escazú por el rompimiento de una tubería principal.

Inicialmente, el AyA había comunicado que el servicio se restablecería en horas de la madrugada de este sábado 7 de febrero. Sin embargo, indicó que la reconexión ocurrió antes porque sus funcionarios, durante más de 24 horas, no se detuvieron hasta concluir las labores de reparación.

Esa institución denunció la noche del jueves que una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana habría roto la tubería principal ubicada en calle Lajas, en ese cantón.

El ayuntamiento santaneño explicó que los trabajos que se ejecutan en el sector forman parte de un proyecto del gobierno local de Santa Ana, correspondiente a la construcción de un puente vehicular dos vías sobre la ruta 1-069-01, encima de la Quebrada Pilas en el cantón de Santa Ana.

“Dichas obras se realizan en el marco de la contratación SICOP No. 2025LE-000003-0002400001, adjudicada a la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores Sociedad Anónima, con un monto de inversión de ¢199.992.410,11″, explicó el municipio.

Ese gobierno local explicó que “se están solicitando los informes técnicos respectivos para determinar con precisión el origen del incidente, el alcance de los daños y las eventuales responsabilidades”, dijeron ante la consulta de La Nación.

Reparaciones

El AyA explicó que, para poder reparar el tubo principal de 800 milímetros, que abastece parcialmente a Escazú, fue necesario desconectar temporalmente varias tuberías más pequeñas de PVC, que llevan agua a algunos sectores de Santa Ana.

Además, fue necesario retirar una estructura de concreto que protegía por completo la tubería principal. Concluida esta labor, el tubo fue reparado mediante la instalación de piezas especiales que permitieron restablecer su funcionamiento normal.

Finalmente, se reconectaron las tuberías secundarias, dejando el sistema nuevamente en operación.

El AyA explicó que el servicio se irá recuperando de forma paulatina, por lo que algunas comunidades podrían experimentar variaciones temporales en el suministro.

Durante la mañana de este viernes, esa institución repartió agua potable mediante camiones cisterna en las comunidades afectadas.