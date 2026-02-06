AyA suspende servicio de agua en Santa Ana y Escazú por rompimiento de tubería. ¿Cuándo se reanudará?

Según el AyA, una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana rompió la tubería principal.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) denunció la noche de este jueves que una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana habría roto la tubería principal ubicada en calle Lajas, en ese cantón.

Según el AyA, debido a los daños sería necesario suspender el servicio de agua potable en ese cantón y en parte del vecino Escazú, hasta el sábado 7 de febrero en horas de la madrugada.

“Por las condiciones del terreno y el tipo de fuga, la reparación es compleja y delicada, por lo que requiere labores especializadas para restablecer el servicio. De manera segura nuestro equipo ya se encuentra en el sitio trabajando en la reparación correspondiente”, informó la entidad.

Mientras se restablece, camiones cisternas distribuirán el líquido. Las rutas programadas de las unidades durante la mañana de este viernes, son las siguientes:

Santa Ana: inmediaciones de la Municipalidad, parque de Santa Ana, sector del cementerio, Pozos en los alrededores de Furatti, La Chispa, urbanización Valle del Sol, Cebolla Verde, Refugio de Animales, Calle Pilas, calle Lajas y alrededores.

inmediaciones de la Municipalidad, parque de Santa Ana, sector del cementerio, Pozos en los alrededores de Furatti, La Chispa, urbanización Valle del Sol, Cebolla Verde, Refugio de Animales, Calle Pilas, calle Lajas y alrededores. Escazú: centro comercial La Paco, condominio Senna, condominio Cerro Alto, urbanización Laureles, calle Socola, Altos de las Palomas, calle La Primavera, calle Cachita y sectores aledaños.

Camiones cisterna brindarán servicio a la población. (Cortesía/Cortesía)

Algunas recomendaciones que brindó la institución a los vecinos son las siguientes:

Las unidades circularán durante la mañana y la tarde.

circularán durante la Tenga preparados recipientes limpios y con tapa.

y con tapa. Haga uso responsable del líquido para que alcance a más familias.

Agregaron que para conocer el avance de los trabajos puede contactarse al número 800-REPORTE (800-737 6783).

Este medio remitió consultas a la Municipalidad de Santa Ana pero al momento de la publicación no se había recibido respuesta.