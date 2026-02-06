El País

AyA suspende servicio de agua en Santa Ana y Escazú por rompimiento de tubería. ¿Cuándo se reanudará?

AyA señala como responsable a empresa contratada por Municipalidad santaneña. Se distribuirá líquido en cisternas

Por Sebastián Sánchez
Según el AyA, una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana rompió una tubería principal.
Según el AyA, una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana rompió la tubería principal. (AYA/Cortesía)







