Municipalidad de Santa Ana explica en cuál obra se habría producido el corte de agua que afecta a este cantón y a Escazú

La Municipalidad de Santa Ana anunció que solicitará informes técnicos para determinar responsabilidades tras el incidente que afectó una tubería principal y provocó la suspensión del servicio de agua en ese cantón y Escazú.

“Se están solicitando los informes técnicos respectivos para determinar con precisión el origen del incidente, el alcance de los daños y las eventuales responsabilidades”, explicó el municipio ante la consulta de La Nación.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) denunció la noche del jueves que una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana habría roto la tubería principal ubicada en calle Lajas, en ese cantón.

Según el AyA, debido a los daños, será necesario suspender el servicio de agua potable en ese cantón y en parte del vecino Escazú, hasta el sábado 7 de febrero en horas de la madrugada.

El ayuntamiento santaneño explicó que los trabajos que se ejecutan en el sector forman parte de un proyecto del gobierno local de Santa Ana, correspondiente a la construcción de un puente vehicular dos vías sobre la ruta 1-069-01, encima de la Quebrada Pilas en el cantón de Santa Ana.

“Dichas obras se realizan en el marco de la contratación SICOP No. 2025LE-000003-0002400001, adjudicada a la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores Sociedad Anónima, con un monto de inversión de ¢199.992.410,11″, explicó el municipio.

Según el AyA, una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Ana rompió la tubería principal. (AYA/Cortesía)

El ayuntamiento permanece en coordinación con AyA para agilizar las labores y mitigar la afectación a los vecinos de la zona.

Este viernes por la mañana, el AyA dispuso de camiones cisterna para distribuir el líquido en las zonas afectadas de Santa Ana y Escazú.

Acueductos y Alcantarillados agregó que para conocer el avance de los trabajos puede contactarse al número 800-REPORTE (800-737 6783).