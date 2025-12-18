Aviación Civil activa proceso para concesionar hangares en aeropuerto de Pavas

El Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, donde Aviación Civil activó un proceso para concesionar hangares y otros espacios actualmente ocupados bajo permisos en precario. Fotografía:

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) activó un proceso administrativo para revocar permisos de uso en precario y concesionar hangares y otros espacios en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños Palma, en Pavas, luego de cuestionamientos públicos vertidos meses atrás por el presidente Rodrigo Chaves, sobre el uso y costo de estas instalaciones.

La ruta quedó delineada en una serie de documentos oficiales emitidos entre noviembre y este mes, que establecen el paso de un esquema de ocupación histórica y precaria hacia un modelo de concesión mediante licitación pública, bajo el argumento de interés público y seguridad jurídica.

El proceso se refleja en el Acta 54-2025 del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), donde se consignó la necesidad de ordenar y regularizar el uso de hangares y otros espacios aeroportuarios en Pavas, muchos de los cuales operan bajo permisos precarios.

Ese planteamiento se tradujo en una acción concreta el 26 de noviembre pasado, cuando el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, remitió al CETAC el oficio DGAC-DG-OF-2475-2025, mediante el cual solicitó autorizar la apertura de un proceso licitatorio para concesionar dichas instalaciones, así como revocar los permisos en precario vigentes.

En el oficio planteó, además, plazos específicos para iniciar el proceso y advirtió que la medida aplicaría a hangares ocupados por empresas con certificado de explotación aeronáutica, así como a otros espacios dentro del aeropuerto.

La solicitud fue conocida y avalada por el CETAC mediante el acuerdo CETAC-AC-2025-1220, adoptado el 8 de diciembre pasado, en el que se instruyó avanzar con el proceso de concesión y la preparación del expediente técnico y legal correspondiente.

Posteriormente, ese acuerdo fue ratificado y corregido mediante el acuerdo CETAC-AC-2025-1256, emitido este mismo mes, para subsanar un error material, sin alterar el fondo de la decisión.

Los acuerdos reconocen la posibilidad de impactos sobre operadores pequeños y plantean la necesidad de analizar mecanismos de transición; sin embargo, dejan claro que la revocatoria de permisos precarios y la licitación forman parte de una política de regularización del uso de bienes públicos.

Detalle de parte de los hangares en el Aeropuerto Tobías Bolaños Pavas. Fotografía: (Alonso Tenorio)

Antecedente político

El proceso administrativo se activa meses después de que el presidente Rodrigo Chaves cuestionara públicamente el uso de hangares en Pavas, durante una entrevista concedida en julio a la televisora Trivisión.

En esa ocasión, Chaves criticó el monto que, según afirmó, se paga por estos espacios bajo permisos en precario e hizo alusión directa al empresario René Picado, dueño de la televisora Teletica (Canal 7).

“Le cobran en Aviación Civil ¢45.000 y pico al mes por un hangar. Cuando en Liberia o en el Juan Santamaría cobran miles de dólares por noche, dependiendo del peso del avión”, dijo el mandatario.

En la intervención, sostuvo que los 41 hangares existentes en Pavas se encuentran bajo permisos precarios y adelantó una medida que coincide con la ruta adoptada apenas este mes por Aviación Civil.

“Vamos a hacer una subasta. Y las 35 empresas que están en la lista de espera van a poder subastar por el hangar”, afirmó entonces.

Si bien los documentos oficiales no mencionan a personas ni empresas específicas, la secuencia de fechas muestra una coincidencia temporal entre los cuestionamientos presidenciales y la activación formal del proceso administrativo por parte de la DGAC y el CETAC.

La DGAC fue consultada sobre los estudios técnicos que sustentan la medida, los criterios que regirán la licitación y el impacto para los actuales ocupantes de los hangares.

También, cuál fue el error material subsanado entre los documentos CETAC-AC-2025-1220 y CETAC-AC-2025-1256 sin que, al momento de esta publicación, se hubiese referido.