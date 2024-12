Avenidazo en San José recibe la Navidad: ‘Solo falta que caiga nieve’

“¡Qué preciosa sorpresa!”, exclamaron Annia Fernández y su hija Amanda Recio, quienes al caminar por San José este 2 de diciembre se toparon con Santa Claus. En tiempos en los que los recuerdos se capturan en segundos con un celular, estas vecinas de Ipís, de Goicoechea, aprovecharon para tomarse una fotografía con el personaje navideño durante el inicio del tradicional Avenidazo organizado por el ayuntamiento josefino.

Mientras el coro Caminantes de Emaús interpretaba famosos villancicos, doña Annia sonreía y no dejaba de repetir lo feliz que estaba de haberse topado con Colacho en una tarde de mandados. “Nos encanta, qué bonito. Solo falta que nos caiga la nieve”, dijo la señora entre risas.

Annia Fernández y su hija Amanda Recio junto al personaje de Santa Claus. Las vecinas de Ipís, de Goicoechea, se emocionaron al encontrarse con la sorpresa navideña durante el Avenidazo. (Albert Marín)

Su hija, Amanda, lamentó no haber traído a Axel, su hijo de 10 años, pues sabía que él también habría estado muy feliz de encontrarse con el evento decembrino. La joven comentó que en su comunidad organizaron una actividad navideña, sin embargo, no le dio tiempo de tomarse fotos con los personajes, por ello, encontrarse a Santa fue tan mágico y por ello aprovechó para pedirle varios deseos que espera se le cumplan esta Navidad; eso sí, no reveló ninguno porque después no se le cumplen.

‘Se siente un espíritu diferente’ con el Avenidazo

Arelys Araya y sus hijas, Nohara y Ashley Torres, también se emocionaron con la sorpresa navideña. Las vecinas de Alajuela llegaron a la capital para realizar un trámite, sin embargo, toparon con Santa Claus.

“Es muy bonito encontrarse a este personaje y un coro que canta tan bien, yo soy tecladista y a mis hijas les encanta la música. Nos encanta haber encontrado esta actividad porque usualmente uno ve en las películas como en Estados Unidos siempre hay actividades así, entonces es bonito tener un poco de esto aquí también. Se siente un espíritu diferente”, expresó Araya.

La madre y las niñas aprovecharon para fotografiarse con Santa Claus quien se negó a dar su nombre, porque él asegura ser el verdadero, ese de abdomen abultado, barbas blancas, mejillas rosadas y que viaja en un trineo tirado por renos voladores.

En un inicio de tarde frío y ventoso, decenas de personas pasaban abrigadas cerca del quiosco del parque Morazán, algunas venían con curiosidad, otras aprovechaban para fotografiarse con Santa y algunas decidían disfrutar del espectáculo sentadas en las bancas del recinto.

Niños y niñas corrían hacia el popular Colacho y algunas señoras y jóvenes igualmente se acercaban para llevarse un recuerdo. A aquellos que pasaban más distraídos en medio del trajín diario, el personaje los llamaba para ofrecerles un cálido abrazo.

“Está haciendo un poquito de frío, pero la música nos hace entrar en calor. Aquí está un poquito más frío que en el Polo Norte, es por el cambio climático”, dijo Santa, quien invitó a los presentes a acercarse y pedirle el regalo que quieren para Navidad. Finalmente, la ilusión de la época no tiene límite de edad.

Arelys Araya y sus hijas Nohara, de seis años, y Ashley, de nueve, posaron felices con Santa Claus durante el Avenidazo, en San José. (Albert Marín)

El Avenidazo 2024

Las actividades del Avenidazo se realizarán desde este lunes 2 y hasta el viernes 20 de diciembre, además de escuchar coros navideños, las personas podrán fotografiarse con diferentes personajes, botargas y disfrutar de comparsas y cimarronas.

Estas actividades tendrán una duración de una hora y se realizarán dos veces al día: a las 12 p. m. y a las 4 p. m. El quiosco parque Morazán, el bulevar de la avenida central y el parque central serán los escenarios desde donde se celebre la Navidad.

El coro Caminantes de Emaús cantó villancicos durante una hora en el inicio del Avenidazo 2024, actividad que da la bienvenida a la Navidad. (Albert Marín)

Este viernes 29 de noviembre se realizó otras de las actividades esperadas para el inicio de las celebraciones navideñas: la iluminación del Museo de los Niños.