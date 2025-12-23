Viva

La historia real de San Nicolás y el mito de Santa Claus

Un santo europeo con fama de milagroso que murió hace 1500 años inspiró al ícono navideño planetario al que una marca de refrescos vistió de rojo. Sin embargo, ambos personajes están unidos por la generosidad

Por Jessica Rojas Ch.
La historia de San Nicolás, el santo que ayudó a niños, pobres, desamparados y hasta a marineros, inspiró la del bonachón de Santa Claus.
En Oriente, lo llaman Nicolás de Myra, por la ciudad donde fue obispo. En Occidente, se conoce como Nicolás de Bari, ya que durante una invasión a Turquía, las reliquias del santo se trasladaron a esa ciudad de Italia. (Archivo/Archivo)







