El País

Autismo: vacunas, paracetamol, genes y lo que dijo Donald Trump; ¿qué dice la ciencia?

Afirmaciones falsas e inexactas que hizo el presidente de Estados Unidos Donald Trump obligan a abordar una vez más lo que se sabe de este trastorno

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Una composición de imágenes dividida en cuatro. A la izquierda, arriba, el símbolo de autismo. A la derecha, arriba, una niña siendo vacunada, no se le ve la cara. A la izquierda, abajo, un blíster de paracetamol. A la derecha, abajo, una imagen del ADN.
Estudios científicos han desmentido el vínculo de vacunas o paracetamol con el autismo, pese a lo dicho por el mandatario estadounidense Donald Trump. Los genes estarían más relacionados con la ciencia. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AutismoVacunasParacetamolGenéticaDonald Trump
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.