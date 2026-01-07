Atención si debe ir a estos tres hospitales: vuelve esta medida obligatoria

El aumento de virus respiratorios llevó a varios hospitales a solicitar el uso de mascarilla para ingresar.

Un aumento en los virus respiratorios llevó a tres centros de salud en Costa Rica a solicitar el uso de mascarilla para ingresar.

Uno de ellos es el Hospital Calderón Guardia. En sus redes sociales publicó que los visitantes y personal deben usar este dispositivo si son visitantes o trabajadores, tanto en áreas de hospitalización y consulta externa.

También recuerdan que deben traer su propia mascarilla, pues el centro de salud no va a proporcionarla. En las calles, vendedores ambulantes la están ofreciendo a 100 colones.

Esta es la imagen con la que el Hospital Calderón Guardia comunicó la obligatoriedad del uso de mascarillas. (Hospital Calderón Guardia/Fotografía tomada de Facebook)

Esta misma decisión tomó el Hospital Max Peralta, de Cartago, desde el 23 de diciembre, especialmente para su servicio de Emergencias y en la visita a pacientes hospitalizados. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso.

Con esta imagen, el Hospital Max Peralta, de Cartago, pide usar mascarillas para ingresar. (Hospital Max Peralta/Imagen tomada de Facebook)

En el Hospital México se estableció el uso de ese implemento para los visitantes de pacientes internados y visitas a pisos. El centro hospitalario informó que en los funcionarios no es obligatorio, pero si tienen síntomas respiratorios se les insta a utilizarlo.

En otros centros de salud, las mascarillas no se exigen, pero sí son vistas como un dispositivo recomendable para minimizar la circulación y el contagio de virus de transmisión respiratoria.

Pico de virus respiratorios

Desde diciembre pasado, Costa Rica enfrenta un pico de virus respiratorios, caracterizado por la presencia de la variante K de la influenza AH3N2.

Este lunes, el Ministerio de Salud indicó que durante la semana 50 de 2025 (antepenúltima semana del año, pero la más reciente para la cual se tienen datos) se procesaron muestras de 1.225 pacientes con síntomas respiratorios, de los cuales 576 dieron positivo a algún virus respiratorio.

Los dos virus mayoritarios fueron influenza y el virus sincitial respiratorio (VSR). También hay circulación de rinovirus.

“Esto confirma que no todos los cuadros respiratorios corresponden a influenza”, destacó Salud.

Recomendaciones para virus respiratorios

Aunque el país no se encuentra en estos momentos ante una alerta sanitaria, el Ministerio de Salud brindó estos consejos: