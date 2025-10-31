Virus respiratorios: 30 niños han muerto por infecciones en Costa Rica en lo que va del año

Los menores de dos años son los más vulnerables ante los virus respiratorios.

En lo que va de 2025, 30 niños costarricenses entre los 17 días y los ocho años han muerto por infecciones de virus respiratorios.

Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Salud, representan un 60% de la totalidad de muertes en 2024, cuando hubo 51 decesos en 12 meses. Sin embargo, estos 30 casos representan tres veces la cantidad de fallecimientos a mediados de mayo de este año, cuando eran 11.

Solo tres de ellos (el 10%) fallecieron a causa del virus sincitial respiratorio (VSR). Las otras muertes se debieron a bronquiolitis, bronconeumonía e infecciones de vías respiratorias inferiores.

“Es importante destacar que muchos de ellos (24) tenían otras enfermedades crónicas, como parálisis cerebral, epilepsia, malformaciones congénitas del corazón entre otras. Seis estaban sanos”, indicó Salud en un comunicado de prensa.

La mayoría de los casos graves de virus respiratorios se atienden en el Hospital Nacional de Niños. (Rafael Pacheco Granados)

Estas son las recomendaciones de los especialistas para prevenir estos virus, especialmente en esta temporada lluviosa:

Completar los esquemas de vacunación.

Lavarse las manos: al tener contacto con secreciones respiratorias, objetos o materiales contaminados, luego de ir al baño y antes de preparar o ingerir alimentos.

Usar pañuelos desechables al toser o estornudar, o cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Usar mascarilla en caso de tener síntomas respiratorios.

Evitar aglomeraciones, especialmente evite asistir con niños menores de cinco años a actividades masivas.

Distanciar a los niños de personas enfermas para evitar los contagios.

Evitar medicar a los niños sin una consulta médica previa.

Preferir actividades al aire libre y en espacios ventilados.

Evitar que niños con síntomas respiratorios, diarreas y vómitos asistan o permanezcan en los centros educativos.

Asistir al centro médico correspondiente en caso de que se requiera una atención.

El Ministerio hizo un llamado especial a las embarazadas para vacunarse contra el VSR. Esta vacuna es parte del esquema desde mayo pasado. Al vacunar a la madre, se le dan anticuerpos al bebé a través de la placenta. Esto protege desde su nacimiento hasta los primeros seis meses, cuando están más vulnerables.