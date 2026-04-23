Atención negocios: la GAM crece hacia el noroeste; sepa qué zonas ganan población y cuáles pierden

La población de San José caerá en los próximos 25 años, según estimación del INEC.

El crecimiento poblacional en el Valle Central bajará su ritmo en los próximos 25 años, pero las proyecciones muestran que no se va a detener del todo y que continuará, a un nivel menor, hacia el noroeste de la región que alberga a la mayoría de habitantes de Costa Rica.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de las cuatro provincias que conforman el Valle Central, Alajuela y Heredia seguirán creciendo (6,6% y 3,4% respectivamente), mientras que en San José y Cartago la población disminuirá, con caídas de 1,4% y 4,1%.

El cantón del Valle Central que experimentará el mayor crecimiento poblacional será Poás de Alajuela, con un 11,1%, y aunque los habitantes de San José caerán en términos generales, un cantón de esa provincia tendrá un pronunciado crecimiento: se trata de Alajuelita, con un 10,2%.

La expansión de moradores en Heredia será impulsada, en parte, por los cantones de Santa Bárbara y Barva, donde se prevén aumentos poblacionales del 8,9% y 8,5%.

Destaca también el caso del cantón Central de Alajuela, que crecerá un 8% y que, según las proyecciones, en el 2042 se convertirá en el cantón más poblado de Costa Rica, superando a la capital San José, ciudad que alcanzará su pico en 2032 con unos 356.000 habitantes y luego comenzará a disminuir. Mientras, Alajuela seguirá creciendo hasta superar los 354.000 pobladores en 2050.

Estas proyecciones presentan un contraste con los primeros 25 años del siglo XXI, en los que el crecimiento poblacional alcanzó el 32,5%. Sin embargo, el fenómeno ocurrido en ese momento fue menor a la explosión demográfica de mediados del siglo XX, que propició un crecimiento del 100% entre 1950 y 1975.

Durante este siglo, Alajuela y Heredia crecieron a un mismo nivel, ambos al 37,6%. Los cantones de Alajuela ubicados dentro del Valle Central pasaron de 481.403 habitantes en el 2000, a 662.594 en el 2025, mientras que Heredia aumentó de 326.898 a 449.955.

La tendencia de mayor crecimiento al noroeste del Valle Central ya era marcada, pues a diferencia de Alajuela y Heredia, los crecimientos en San José y Cartago ni siquiera alcanzaron el 30%, con registros de 26,1% y 27,3%, respectivamente.

Pese a esa tendencia, los municipios y comercios deben prepararse para mantener sus servicios e infraestructura acorde a la demanda poblacional.

Al respecto, el alcalde de Poás, Heibel Rodríguez, explicó a La Nación que su cantón ha tomado medidas para garantizar agua para los habitantes y seguir en el proceso de elaboración del plan regulador.

“Hemos ampliado la oferta en servicios, por ejemplo en temas deportivos. Estamos pensando en un proyecto que tiene que ver con el centro cultural. Y todo eso es en preparación para el crecimiento de la población que vamos a ir teniendo”, declaró.

En cuanto a infraestructura vial, agregó que están promoviendo que el proyecto de la ruta San José-San Ramón incluya una radial que una a Carrillos de Poás con la ruta 1.

“Ya estamos tramitando ante Mideplán (Ministerio de Planificación) los recursos para realizar el estudio de factibilidad”, afirmó.

Crecimiento natural

Olga Araya, vocera de estadísticas demográficas del INEC, explicó que el crecimiento al noroeste del Valle Central tiene que ver más con “un potencial de crecimiento natural” de Alajuela y Heredia, donde hay más espacio para construir y la fecundidad no disminuirá tanto como en otras partes del país.

Las estimaciones y proyecciones buscan predecir el futuro con base en información del pasado, por lo que el INEC cada cierto tiempo las revisa para actualizarlas en caso de ser necesario.

“Si alguno de los supuestos o alguna de las proyecciones que yo hice para alguno de estos componentes no se comporta como yo esperaba, es donde entramos otra vez a hacer revisiones y nuevos cálculos y se establece si es oportuno volver a hacer todos los cálculos para poder establecer una población más real”, señaló.

Afirmó que, en la actualidad, la institución monitorea el comportamiento poblacional para establecer si los supuestos que hicieron en el 2024 y 2025 aún están vigentes.

Las cifras pueden cambiar según fenómenos nuevos o políticas públicas que influyan en el comportamiento demográfico.

Por ejemplo, el cantón Central de San José alcanzaría su pico poblacional cerca del 2030, para luego empezar a disminuir, pero la expectativa de la Municipalidad capitalina es repoblar el centro de la ciudad y que San José deje de ser un sitio de paso.

Araya afirmó que estos planes no se deben concentrar solo en crear condiciones habitacionales, sino también de seguridad y acceso.

“Debemos recordar que en los últimos años el centro de San José se ha despoblado porque se ha vuelto muy comercial, muy económico”, indicó.

¿Cómo se hacen las proyecciones?

Para lograr estas proyecciones, el INEC toma en cuenta datos desde 1950 para los cálculos a nivel nacional, y desde el 2000 para los específicos por provincia, cantón y distrito.

La institución analiza el comportamiento de la mortalidad, la fecundidad y la migración.

“Con base en ese comportamiento del pasado se generan modelos ya establecidos en el ámbito demográfico para poder decir que la tasa global de fecundidad tiene un franco descenso”, explicó.