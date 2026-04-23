El País

Atención negocios: la GAM crece hacia el noroeste; sepa qué zonas ganan población y cuáles pierden

Proyecciones del INEC muestran que dos provincias crecerán dentro del Valle Central en los próximos 25 años

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
La producción de Costa Rica se concentra en siete cantones de la gran área metropolitana (GAM). En la imagen, se muestra parte de San José, el municipio de mayor producción.
La población de San José caerá en los próximos 25 años, según estimación del INEC. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECPoblaciónValle Central
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.