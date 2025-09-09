Atención estudiantes de colegios técnicos: pronto inician pruebas clave para aprobar el año

Este 2025, el MEP aplicará, por última vez, la Prueba Nacional Estandarizada, examen que deben realizar los estudiantes de último año de primaria y secundaria.

Los estudiantes de último año de Colegios Técnicos Profesionales (CTP) realizarán entre el 17 y el 23 de setiembre las Pruebas Nacionales Estandarizadas que son claves para aprobar el año.

Este 2025, estas pruebas sumativas tendrán un peso del 50% de la nota, el 50% restante corresponde al trabajo realizado en clase.

En total, los jóvenes deberán resolver 175 ítems, 35 por cada componente, como el Ministerio de Educación Pública (MEP) llama a las materias en estas pruebas que tienen efecto compensatorio: esto quiere decir que si un alumno saca un mal resultado en alguno de los exámenes, su nota final en realidad será el reflejo de la sumatoria de las puntuaciones logradas en todas las asignaturas.

Los alumnos realizarán pruebas de Estudios Sociales, Matemática, Español, Ciencias y Educación Cívica.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, afirmó que a partir del 2026 se realizarán nuevas pruebas nacionales. (Jonathan Jimenez/Archivo y Jonathan Jimenez)

Último año en el que se aplicarán

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas empezaron a aplicarse a escolares y colegiales de último año en el 2023. No obstante, este 2025 será la última vez que se realicen, pues el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, informó en junio que a partir del 2026 la macroevaluación cambiará.

Desde su implementación, estos exámenes fueron criticados por diferentes especialistas educativos. Entre otras cosas, señalaron que carecen de un diseño metodológico claro y que, por ello, “no pueden ofrecer prácticamente ninguna realimentación del desempeño educativo”, tal y como señaló Pablo Chaverri Chaves, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).

A finales de agosto, el Décimo Informe del Estado de la Educación expuso que las Pruebas Nacionales Estandarizadas son de baja calidad técnica.

“El sistema educativo utiliza instrumentos incompletos y con niveles de dificultad inadecuados para medir los aprendizajes logrados por el estudiantado”, afirmó Jennyfer León Mena, investigadora del Informe Estado de la Educación.

Próximas fechas

Entre el 14 y el 17 de octubre, los estudiantes de sexto grado realizarán las cuatro pruebas sumativas. En el caso de los escolares, ellos harán solamente cuatro exámenes de las materias de Matemáticas, Español, Ciencias y Estudios Sociales.

Por su parte, los alumnos de colegios académicos aplicarán la Prueba Nacional Estandarizada del 27 al 31 de octubre.