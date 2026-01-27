Atención: estos son los cierres viales que arrancan este sábado por las elecciones nacionales

Desde el sábado a las 4 p. m. habrá cierres y controles viales por las elecciones nacionales, con presencia de 700 oficiales de tránsito.

La Policía de Tránsito iniciará este sábado 31 de enero, a las 4 p. m., un operativo especial de control y regulación vial con motivo de las Elecciones Nacionales 2026, que definirán la Presidencia de la República y las diputaciones nacionales. Las acciones se concentrarán principalmente en San José, en los alrededores del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y se extenderán a distintos puntos del país.

El primer cierre vial será en la avenida 3, conocida como Paseo de las Damas, frente a la estación del ferrocarril, la Biblioteca Nacional y el Parque Nacional, así como al costado norte del TSE. Esta restricción se mantendrá hasta el lunes 2 de febrero, a las 5 a. m., cuando se restablecerá el paso para todo tipo de vehículos.

Durante ese periodo, los automotores deberán utilizar rutas alternas. En el caso del transporte público, los autobuses se desviarán por calle 17, detrás del Hospital Calderón Guardia y de varias instituciones públicas, para retomar su recorrido por el parque España. En el sector de la estación de servicio JSM se prohibirá el paso de vehículos particulares hacia el sur.

Además del Paseo de las Damas, otras vías cercanas al TSE permanecerán cerradas desde las 4 p. m. del sábado 31 de enero hasta las 2 p. m. del martes 3 de febrero. Entre ellas están la calle 15, en un tramo de 100 metros al norte y frente al Tribunal, y la avenida 1, desde calle 19 hasta el cruce con calle 11.

El operativo contará con 700 oficiales de tránsito, en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo lineamientos del TSE. Las autoridades priorizarán la fluidez vehicular, la vigilancia activa y el control del estacionamiento indebido, especialmente en zonas con alta concentración de votantes.

La presencia policial se reforzará en centros educativos que funcionarán como sedes de votación y que se ubican cerca de rutas nacionales de alto tránsito. Entre ellos figuran escuelas y colegios en San José, Heredia, Cartago, Guanacaste, Limón, Puntarenas, Pérez Zeledón, San Ramón y Naranjo.

Las autoridades recordaron que no habrá excepciones a la Ley de Tránsito durante la jornada electoral. Conductas como sobrecargar vehículos, no usar el cinturón de seguridad, transportar niños sin dispositivos adecuados o utilizar el celular al volante serán sancionadas. También se controlará el transporte ilegal de personas.

Como parte de las recomendaciones, la Policía de Tránsito pidió evitar estacionar cerca de los centros de votación, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones ante la presencia de peatones, con el fin de reducir riesgos de accidentes durante la jornada cívica.