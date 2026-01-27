El País

Atención: estos son los cierres viales que arrancan este sábado por las elecciones nacionales

La Policía de Tránsito iniciará este sábado un operativo especial por las Elecciones Nacionales 2026, con cierres viales en San José, desvíos y controles en todo el país

Por Silvia Ureña Corrales
Desde el sábado a las 4 p. m. habrá cierres y controles viales por las elecciones nacionales, con presencia de 700 oficiales de tránsito.
Desde el sábado a las 4 p. m. habrá cierres y controles viales por las elecciones nacionales, con presencia de 700 oficiales de tránsito. (MOPT /MOPT)







Silvia Ureña Corrales

