El País

Atención conductores: MOPT anuncia cambios en los cierres por trabajos de la ruta 32 este viernes

Conductores deberán estar atentos a cambios de última hora en la ruta 32, donde autoridades ajustan el cronograma de trabajos y modifican las condiciones de paso

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Por Silvia Ureña Corrales
No habrá cierre en ruta 32 este viernes. Trabajos regresan el sábado con horario definido y una inversión de ¢395 millones.
No habrá cierre en ruta 32 este viernes. Trabajos regresan el sábado con horario definido y una inversión de ¢395 millones. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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