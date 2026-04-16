Atención conductores: MOPT anuncia cambios en los cierres por trabajos de la ruta 32 este viernes

No habrá cierre en ruta 32 este viernes. Trabajos regresan el sábado con horario definido y una inversión de ¢395 millones.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este viernes 17 de abril no se aplicará el cierre programado en la ruta nacional 32 debido a los trabajos de demarcación vial. La medida modifica el cronograma previsto para esta vía estratégica.

La institución detalló que las labores se retomarán el sábado 18 de abril en un horario de 8:30 a. m. a 1:30 p. m., como parte de un proyecto que se ejecuta de forma continua durante toda la semana.

El ajuste en cierres responde a una reorganización temporal del plan de trabajo, según la información oficial divulgada por el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Las autoridades recordaron que los trabajos de demarcación se mantienen de lunes a domingo, con el objetivo de mejorar la señalización horizontal y la seguridad vial en este corredor.

La inversión total del proyecto asciende a ¢395 millones, recursos destinados a optimizar las condiciones de tránsito en la ruta 32, una de las principales conexiones entre el Valle Central y la provincia de Limón.